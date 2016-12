Jövőre sem enged a kormány a tankönyvpiaci szigorból

Hiába írnának új irodalom-, matematika-, történelem- vagy egyéb közismereti tankönyveket a magánkiadók, jövőre sem engedélyezik, hogy az állam által elismert tankönyvek jegyzékére kerüljenek – derült ki a Magyar Nemzet által megismert decemberi kormányzati felhívásból. Ennek az az oka, hogy az érintett kiadók 2013 óta csak akkor kezdhetnek a tankönyvek akkreditációjába, ha az elkészítésükre miniszteri felhívást ír ki Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) vezetője.

hirdetés

Ám a jövő évre vonatkozó felhívás – az eddigi esztendőkhöz hasonlóan – nem tartalmaz közismereti tárgyú tankönyveket. Így jelenleg a kiadók csak olyan témákban írhatnak tankönyveket a dokumentum szerint, mint amilyen például a nemzetiségi vagy hazafias nevelés oktatása, a sajátos nevelési igényű gyermekekre szabott kiadványok vagy a nyelvkönyvek. A nyelvkönyveket leszámítva pedig e tankönyvtípusok gyártása csak abban az esetben éri meg a kiadóknak, ha mellette a nagyobb példányszámban kiadott könyvek gyártására is lehetőséget kapnak, hiszen drága a fejlesztés, az eladott példányszám pedig alacsony. Az állam így abból a szektorból vonul ki, amelyben éppen nagyobb szerepvállalásra volna szükség.

Ugyanakkor az állami tankönyvek minőségét sok kritika érte. Mint a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, például a januártól megszüntetésre ítélt állami háttérintézmény, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet saját kutatása szerint is csak a megkérdezett tanárok 22,7 százaléka használta volna szívesen a következő évben is a kísérleti tankönyveket. Az állam egyébként mintegy 700 ezer gyermek számára biztosított ingyenesen tankönyvet.

hirdetés

– Nem meglepő, hogy nem adnak több lehetőséget a kiadóknak – így nyilatkozott lapunknak Kereszty Péter, a Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesületének (Tanosz) elnöke. Közölte, a kialakult helyzet ellenére a iskolák egy része a mai napig megveszi a magánkiadók könyveit. Ugyanis voltak olyan kiadók, amelyek annak ellenére is befejezték egy-egy tankönyvcsaládjuknak a 2013-ban bevezetett Nemzeti Alaptantervhez igazítását, hogy a felsőbb évfolyamoknak szóló könyveik engedélyeztetésére már nem kaptak lehetőséget. – Ezeket a könyveket az iskolák fű alatt csak-csak rendelik – mondta. Annak ellenére is, hogy hivatalos úton, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon vagy a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-n keresztül a szóban forgó kiadványokat nem lehet megszerezni. Így – a Tanosz elnöke szerint – az is előfordul, hogy az intézmények megrendelik az állami tankönyveket, de emellett „feketén” is beszerzik a magánkiadók példányait, ez pedig „iszonyú pénzkidobás”.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016. 12. 30.