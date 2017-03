Józsefvárosi iskolaügy: megszólalt az egyház

„A Deák Diák Általános Iskola eddigi eredményeit és arculatát megőrizve szeretnénk a görögkatolikus szellemiségű nevelésnek is teret adni” – így reagált közleményében lapunk megkeresésére a Hajdúdorogi Főegyházmegye metropolitája, Kocsis Fülöp. Mint ismert, a Magyar Nemzet számolt be elsőként arról, hogy két nyolcadik kerületi állami iskola fenntartását is átvenné egy-egy egyház, ám az érintett gyermekek szüleit aggasztja, hogy egyelőre nem sok konkrét információt tudni a részletekről.

Kocsis Fülöp megjegyezte: az egyház tovább kívánja bővíteni a görögkatolikus köznevelési intézményhálózatát, így terveik között szerepel óvoda alapítása, valamint a szakképzésben való szerepvállalás bővítése is. Mint írta, egyházuk számos esetben adta már tanúbizonyságát annak, hogy a nehéz sorsú családok, gyerekek felé kiemelkedő figyelemmel fordul, ezért egyetért azokkal az együttnevelési elvekkel és gyakorlattal is, amely az intézményben a sajátos nevelési igényű gyerekekkel kapcsolatban meghonosodott. Emellett kiemelkedően fontosnak tartják, és más iskolákban is kezdeményezik a zenei nevelés és a néptánc hagyományainak megőrzését és komplex nevelő erejének a tanulás szolgálatába állítását. Nagy értéknek tartják az egyházukhoz szorosan kötődő Bubnó Tamás nevével fémjelzett Énekes Iskola jelenlétét is.

Kocsis Fülöp Fotó: Hegedűs Márta / Magyar Nemzet

A metropolita azt is leszögezte: egyháza intézményei hagyományosan nyitottak más felekezetű gyermekek keresztény értékeken alapuló nevelésére. „Ennek nagyobb jelentősége a szakképző intézményeinkben mutatkozik, ahol még az értéksemlegességhez ragaszkodó családok gyermekeinek oktatását is biztosítjuk” – írta. Hozzátette azt is: „hiszem, hogy az iskolában dolgozó munkatársak, valamint az idejáró gyerekek és szüleik bizalmát elnyerhetjük, és a jövőben fenntartóként együtt dolgozhatunk velük egy dinamikusan fejlődő, keresztény szellemiségű iskola működtetésében”.

Kocsis Fülöp arra is emlékeztetett: a Görögkatolikus Metropólia két évvel ezelőtti megalakulásával nemzetközileg is elismert, országos hatáskörű, saját jogú egyházzá vált. Bár híveik hazánk északkeleti térségében élnek nagy számban, a fővárosban élő harmincezres görögkatolikusság számára is szeretnék biztosítani a felekezeti hovatartozás szerint választható óvodai, általános és középfokú nevelés-oktatást.

A másik érintett iskola, amelynek átvételéről szó van, a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola. Az intézménynek a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa szeretne a fenntartója lenni. Az ezzel kapcsolatos tegnapi szülői tájékoztatón Kocsis Máté polgármester is megjelent, és arról beszélt, hogy miután sok a fenntartóváltás körüli kérdés, az önkormányzat – amelynek csak véleményezési joga van – nem támogatná az átvételt.