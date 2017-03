Józsefvárosi szennyezés: a hatóságok nem aggódnak

Még márciusban helyszíni ellenőrzést tart az egykori állami pénzverde jogutódjának budapesti, Üllői úti telephelyén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság – tudta meg a hatóságtól a Magyar Nemzet, amelynek szerkesztősége (a Lánchíd Rádióéval egyetemben) szintén a területen működik. Az érintett cég, a nemesfémgyártással foglalkozó Metal-Art Zrt. évente több tízezer tonna veszélyes hulladék feldolgozását végzi engedéllyel a Józsefvárosban. Ezzel kapcsolatban Erőss Gábor, a Párbeszéd józsefvárosi képviselője arról írt blogján a múlt héten, már önmagában az is botrányos, hogy Budapest szívében ilyen tevékenység folytatható, és a lakók a közelmúltban elviselhetetlen bűzre kezdtek panaszkodni, többen pedig rosszul lettek. Sőt korábban arra is volt példa, hogy a cég nagy mennyiségű szennyvizet engedett kezeletlenül a csatornába, továbbá az üzem területén végzett mintavételek alapján a nehézfémek koncentrációja is sokszorosa volt a veszélyességi határértéknek. Ha szennyezés történt a környéken, az azért is aggasztó, mert a cég épülete lakott területen található, a közelében van a Népliget, a Groupama Aréna, de nem messze áll a Heim Pál Gyermekkórház is.

hirdetés

Az ügy végül egészen a parlamentig jutott, ahol Pogácsás Tibort, a Belügyminisztérium államtitkárát kérdezte hétfőn a Jobbik arról, hogy milyen környezetszennyezés történt az egykori pénzverde területén. A válasz szerint a rossz szag kismértékű etilén-oxid szennyezés miatt volt, de a lakosság nem került veszélybe. Ám az állami hírügynökség beszámolója szerint az államtitkár arra már nem tért ki, hogy az etilén-oxid rákkeltő hatású anyag. Pogácsás arról is beszélt, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság mobil laborja több napon át végzett ellenőrzéseket, de csak az első alkalommal találtak küszöbszint feletti értéket. Emellett a Fővárosi Csatornázási Művek átmosta a csatornákat, és 11 víznyelő aknába helyezett el bűzzárat, az intézkedéseket követően pedig a szaghatások megszűntek.

Lapunk az üggyel kapcsolatban a kereste a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, hogy megtudjuk, milyen esemény okozta az etilén-oxid szennyezést. A katasztrófavédelem válaszában nem tért ki az etilén-oxid szennyezésre, de mint írták, a helyszínen végzett vizsgálatok során a műszerek egészségre ártalmas koncentrációjú veszélyes anyagot nem jeleztek. Lapunk ekkor újabb kérdéseket küldött, hogyan lehetséges, hogy míg a katasztrófavédelem vizsgálatai veszélyes anyagot nem jeleztek, az államtitkár szerint etilén-oxid szennyezés volt kimutatható első alkalommal. A katasztrófavédelem csak korábbi válaszát nyomatékosította, mely szerint „a műszerek egészségre ártalmas koncentrációjú veszélyes anyagot nem jeleztek”.

hirdetés

A katasztrófavédelemhez hasonlóan a Pest Megyei Kormányhivatal sem lát okot aggodalomra. A hivatal azt írta az Indexnek kedden, hogy „eddig nem merült fel olyan környezetvédelmi probléma, amely a tevékenység korlátozását vagy teljes megtiltását indokolná”. Ugyanakkor a portált arról tájékoztatta Erőss Gábor, hogy a VIII. kerületi rendőrkapitányság eljárást indított a szennyezések ügyében. A hírportál kereste a Metal-Art Zrt.-t is; az ügyben érintett cég azt ígérte, közleményt adnak ki az ügyben.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 22.