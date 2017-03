Juhász Péter: Bármikor jöhet egy szikra

Le tudná vezetni racionálisan, hogy miért nem váltható le az Orbán-kormány, az Együtt elnöke szerint azonban nem lehet tudni, mikor jön egy szikra, amely olyan elégedetlenséget vált ki, hogy elsöpri a rendszert. Juhász Péter a lapunknak adott interjúban arról is beszélt, mindenkit a nemzet részének tekint, aki önmagát annak tartja.

Juhász Péter Fotó: Magyar Nemzet / Székelyhidi Balázs

– Miért fontos az, hogy Orbán Viktort kifütyüljék egy nemzeti ünnepen?

– A nemzeti ünnep olyan szempontból másodlagos, hogy mi a miniszterelnök nyilvános szerepléseinél fütyülünk, de ő a jelek szerint kizárólag a nemzeti ünnepeken áll színpadra. Március 15. a sajtószabadság és a szólásszabadság ünnepe is. Itt kifejezetten témába vág, hogy visszajelzést adjunk neki. Nem maradt más eszközünk, mint a sípolás.

hirdetés

– Miért nem szembesítik a kormányfőt a kritikákkal például a parlamentben? Hiszen ott ül az Együtt két képviselője is függetlenként.

– Ma egy ellenzéki pártnak vagy politikusnak nincs lehetősége konstruktív ellenzékinek lenni, mert a kormányoldal nem hallgatja meg az ellenzéket, nem működik együtt vele, ezért kell ilyen eszközökhöz is nyúlni. Boldogan leülnék Orbán Viktorral egy vitára, hogy érveljünk, csakhogy ez sem nekem, sem egy független újságírónak, sem egy átlagos állampolgárnak nem sikerülne. Az Együtt követelése az volt március 15. alkalmából, hogy a kormányfő tartson nyilvános közmeghallgatást, ahol bárki felteheti a kérdéseit, vagy szembesítheti a kritikáival. Amíg ez nem történik meg, addig mi fütyülni fogunk.

– Nem tart attól, hogy a sípolás nem éri el a célját? Hogy ez nem a kormányfő „destruktív” kormányzására hívja fel a figyelmet, hanem arra, hogy mennyire zavaró és disszonáns az önök fütyülése?

– Nem félek attól, hogy ez alapján fognak választani vagy nem választani minket. Ez egyszerű figyelemfelhívás, ami az Együtt politikájának elhanyagolható, bár látványos eleme. A szakpolitikai kérdésekre vannak részletes válaszaink, és a politikánk arról szól, hogy a kormányzóképességet be tudjuk mutatni.

– A sípolással viszont megzavarták mások ünneplését. Azt szokták mondani, hogy egy szabadságjog addig terjed, amíg mások szabadságát nem sérti.

– Épp az ünnep előtti napon mondta ki a bíróság, amikor elutasította a rendőrség síposztást tiltó határozatait, hogy a gyülekezési jog gyakorlása mindig mások jogainak sérelmével jár. Mert ez a jellege. Például egy futóversenynél is lezárják a fél várost, és az autósok nem tudnak közlekedni. Egy nemzeti ünnepen a véleménynyilvánítás szabadsága sokkal magasabb rendű érdek, mint hogy egy politikus elmondhassa a saját beszédét. És az év maradék 364 napján is biztosítani kellene a sajtószabadságot, amit ma Orbán Viktor földbe tipor.

– Bírálják a Fideszt, hogy a különböző kommunikációs csatornákat ellehetetlenítette, az állami médiából pedig közpénzen tartott propagandaadót csinált. Ugyanakkor helyi szinten, például a balliberális önkormányzatoknál is hasonlót lehetett látni a helyi közpénzből működtetett sajtóval. Ez nem aggasztja?

– Dehogynem. Nekem a 2010 előtti kormányzással is voltak problémáim. Más kérdés, hogy minőségbeli változást hozott a 2010 utáni időszak, mert központosítottak minden ilyen döntést, és most gyakorlatilag egy személy határoz mindenről. Én a sajtó szabadságának vagyok a híve, annak, hogy az államtól vagy az önkormányzatoktól függetlenül működjön a sajtó, amiket pedig az egyes érdekkörök üzemeltetnek, azokat hívjuk propagandakiadványoknak.

Juhász Péter Fotó: Magyar Nemzet / Székelyhidi Balázs

– A pluralizmus megtartásával a kormányfő olyan rendszert hozott létre, amelyben jó eséllyel nem váltható le a hatalma – ezt Tölgyessy Péter mondta a napokban a Hír TV-ben. Egyetért vele?

– Tölgyessy Péternek tökéletesen igaza van racionális alapon. Én is le tudnám vezetni racionálisan, hogy miért nem váltható le az Orbán-rendszer. Bármikor törvényt módosítanak, náluk van lassan a média túlnyomó többsége, és ha azt nézzük, hogy különböző politikai vagy gazdasági eszközökkel hogyan lehetetlenítik el az ellenzék működését, vagy hogy mennyi pénzt lopnak el, akkor be tudom bizonyítani, hogy soha nem lehet leváltani őket. Racionálisan. Csakhogy a politika irracionális műfaj. Nem lehet tudni, hogy mikor jön egy szikra, amelyik kivált egy olyan elégedetlenséget, mely elsöpri ezt a rendszert.

– Rengeteg olyan „szikra” volt az utóbbi időben, amely elvben elsöpörhetne egy kormányt, ez mégsem történt meg, ahogy korábban az őszödi beszéd sem hozott bukást Gyurcsány Ferencnek 2006-ban. Hiába a haveroknak adott milliárdok, Rogán Antal helikopterezése, Mészáros Lőrinc gazdagodása vagy uniós pénzek körüli ügyek, mégis a Fidesz a legnépszerűbb párt. Még sincs elég szikra?

– Még nem jött el az utolsó szikra, még nem telt be a pohár. Racionálisan azt gondolnánk, hogy az ilyen ügyek el kellene hogy söpörjék a hatalmat, de a szikra az irracionálisból jön. Gondoljunk bele abba, hogy Romániában az első antikorrupciós tüntetéseket, amikor százezrek mentek utcára, egy diszkótűz váltotta ki. Nem lehet kiszámítani, hogy mikor lesz egy következő fideszes képviselő, aki feltár belülről egy olyan ügyet, amely megborítja a belpolitikai életet. De például ki gondolta volna a Momentum Mozgalomról két hónapja, hogy egyáltalán létezik; ehhez képest az ő kezdeményezésükkel az ellenzék megakadályozta az olimpiarendezést. Ezekre utalok, amikor irracionális dolgokról beszélek. Az olyan esetekre, amelyekre nem lehet előre felkészülni, nem lehet kiszámítani. Orbán Viktor populista politikus, aki rengeteg mérést végez különböző közvélemény-kutatási módszerekkel, és azt mondja, amit hallani akarnak tőle azok, akik egyébként rá szavaznak. Kizárólag a szavazóihoz beszél, felméri, hogy kik, mire és hogyan reagálnak, és ennek megfelelően lép. Gondoljunk a vasárnapi boltbezárásra: amint megérzi, hogy a többség már az ő szavazóinál sincs meg, akkor kihátrál.

– A március 15-i beszédekben sokat lehetett hallani az összefogás szükségességéről. Mit jelent önnek a „nemzet” szó?

– A történelmi hagyományok folytatásaként a közös nyelv, a közös kultúra által teremtett közösség, ami nyilván tágítható, és folyamatosan változik. Azokat is a nemzet részének tekintem, akik magukat magyarnak vallják, de nem ide születtek, hanem később kerültek az országba. Sőt, mindenkit a nemzet részének tekintenék, aki önmagát annak tekinti. A közös kultúra, a közös nyelv tisztelete és a közös sikerek elérése a tudománytól a sporton át a kultúráig az, ami összekapcsol egy nemzetet. Fontos, hogy átéljünk közös sikereket, ahogy az is, hogy jobb- és baloldali egyszerre tudjon örülni. Ezt kellene megtanulnunk más nemzetektől. Nem akarom kizárólag Orbán Viktorra kenni, de az ő politikájának jelentős része van abban, hogy a nemzetünk kicsit kettészakadt.

– Pedig részben az egységről, összefogásról szóltak a kormánypárti beszédek az ünnepen, akkor is, amikor az Együtt sípolt…

– A szavak szintjén igen, de mondjon egy olyan tettet, amely ezt bizonyítja. Orbán Viktor a kormányfő, és ha valakinek, akkor neki hatalmában áll ezt a nemzetet egységessé kovácsolni. De ő csak a sajátjaihoz beszél, a közpénzt nem a köz érdekében használja fel, hanem a Fidesz érdekében, és hazudik is. Hazudni könnyű, de megvalósítani azt, hogy a nemzet egységes legyen, sokkal nehezebb, államférfiúi kvalitásokat igénylő feladat. Orbán Viktor viszont nem államférfi, hanem falkavezér.

Juhász Péter Fotó: Magyar Nemzet / Székelyhidi Balázs

– Az ön neve korábban szinte összeforrt az V. kerületi ingatlanügyek feltárásával, mostanában viszont már nem hallani ezekről. Eredményesnek tartja a Rogán Antal elleni harcot?

– Annál többet elérni az V. kerületi ingatlanmutyi feltárásában, mint amit én tettem, nem nagyon lehet. Bebizonyosodott, hogy Rogán Antal bűnözőkkel üzletelt, és maga is bűnöző. Ennél több jogi eredményt nem várok, merthogy a jogállam nem működik. Ha normális államban élnénk, akkor Rogán Antal már börtönben ülne. De a Fidesz elfoglalta az államot, a rendőrség nem nyomoz, az ügyészség nem emel vádat. Politikai változásra van szükség, hogy ez bekövetkezzen. Rogán Antal ma az egyik legelutasítottabb politikus, mert az emberek belátták, hogy lopja a közpénzt. Az pedig, hogy Rogán Antal mint propagandaminiszter az elmúlt fél évben alig egy-két alkalommal állt a nyilvánosság elé, jelzi, hogy megszűnt a politikai létezése, bár Orbán Viktor még lélegeztetőgépen tartja, mert nyilván lopja továbbra is a pénzt.

– Az MSZP már nem segíti a belvárosi ingatlanügyek feltárásában?

– Korábban sem vettek részt ebben. Úgy is mondhatom, erről a vonalról egyáltalán nem kaptam segítséget a munkámhoz.

– Alku lehetett a háttérben a Fidesszel?

– Ezt nem állítom, csak azt, hogy nem kaptam segítséget. És ez tény.

hirdetés

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 17.