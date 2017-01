Juhász Péter: Jogerős, hogy hazudott a TV2

A Fővárosi Törvényszék immár jogerős ítéletben mondta ki, hogy a TV2 hazudott, amikor Portikkal próbált összemosni. Egyetlen állításukat sem tudták igazolni, mindenben nekem adott igazat a bíróság – írta ki Facebook-oldalára Juhász Péter, az Együtt politikusa, aki még decemberben perelte be Andy Vajna csatornáját.

A TV2 és más kormányközeli médiumok lejáratókampányának részeként Juhász Pétert rendszeresen „bűnözőként” jellemezték, többször Portik Tamással igyekeztek összemosni. Erről a politikus az elsőfokú ítéletet követően (december 13-án) így írt: „Ebben a pillanatban nyertem meg 12 helyreigazítási pert a TV2-vel szemben. A TV-ben hazudozó bűnöző nem mert eljönni a tárgyalásra. Tudta, hogy ha bíróság előtt is elismétli a rágalmait, feljelentem hamis tanúzásért. A mai ítélet még nincs a kezemben, de 5 másik, az Origóval és a Magyar Időkkel szemben meghozott már igen.”

A „hazudozó bűnöző” a 444 decemberi cikke szerint Menyhárt Attila lehet, akit zsarolásért ítéltek el, és a TV2-ben arról beszélt, hogy Portik Tamás hogyan rángatja bábként Juhászt.

Néhány nappal ezelőtt hirdettek ítéletet abban a perben is, amit Rogán Antal indított Juhász Péter ellen, miután utóbbi azt állította róla a Facebookon, hogy maffiózókkal üzletel, tehát maga is bűnöző. A Fővárosi Törvényszék január 24-én azt állapította meg, hogy ha olykor túloz is, tényeket nem hamisított Juhász Péter.

Az Együtt politikusa a döntést úgy értelmezte, hogy a bíróság az állításait bizonyítottnak találta. Ám ahogy korábban megírtuk, mindez valójában csak azt jelentette, hogy a kijelentései nem nélkülözték a ténybeli alapokat, és nem volt olyan szempont, amely miatt megtiltható lenne, hogy valaki ezek fényében úgy nyilvánuljon meg, ahogy Juhász tette, mert az fenyegetné a közügyek szabad megvitatását.

