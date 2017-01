Juhász Pétert tennék meg az Együtt elnökének

Minden bizonnyal változás lesz az Együtt vezetésében a februári tisztújításon: Juhász Péter lesz a pártelnök Szigetvári Viktor helyett – értesült az Index. A portál azt írja, eljutott hozzájuk Szigetvári Viktor pártelnöki pályázata, amelyben azt kéri a párttagoktól, hogy ne őt, hanem Juhász Péter jelenlegi alelnököt válasszák meg első számú vezetőnek.

Szigetvári nem akar eltűnni az élvonalból, azért akar eggyel hátrébb lépni, mert „a külső térben a többletszavazat-szerzésben a Péter által megjelenített fókuszált, érzelmileg könnyebben átélhető, azonosulást jobban lehetővé tevő politikai karakter alkalmasabb”. Vagyis Szigetvári várhatóan továbbra is szervezni szeretné a pártot, az Együtt arca azonban kifelé Juhász lenne – teszik hozzá. Szigetvári szerint „a pártot vezető tandemként van csak jövőnk és van jövője az Együttnek”.

Frakcióvezető lenne

Mint írják, Szigetvári olyannyira nem kíván kivonulni a politikából, hogy saját ambícióit is részletezi a tagtársainak. 2018-ban szeretne egyéni választókerületben elindulni, és meg is jelöli azokat a körzeteket, ahol szívesen lenne egyéni jelölt: Kőbánya-Kispesten, Pestszentlőrincen vagy a XV. kerületben, illetve még Pest megyében az érdi-diósdi körzet is szóba jöhet.

Szigetvári azt is írja, hogy ha bekerülnek a parlamentbe, 2018-tól szívesen vállalná a frakcióvezetői posztot. Bejutni azonban azért nem lesz egyszerű, mert az Együtt a korábbi döntése szerint külön indul, külön listával, és csak az egyéni körzetekben jelölne együtt képviselőket a többi baloldali párttal. Ha Juhász lesz a pártelnök, nyilván ő vezeti majd a 2018-as listát is, ami azt jelenti, hogy feltehetően ő lesz a párt miniszterelnök-jelöltje is, ha állít ilyet – olvasható a portálon.

Az elnök az Indexnek megerősítette a pályázatában foglaltakat, de ennél többet nem kívánt mondani, hiszen az Együtt küldöttei döntenek majd a posztokról február 4-én. Juhász Péter szintén nem kívánt nyilatkozni az Indexnek, ám annyit elmondott, hogy tervezi az indulását a pártelnöki tisztségért, és majd a küldötteknek ismerteti először az elképzeléseit.