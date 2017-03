Jurák Kata: Az én édesanyám Orbán ellen tüntet

Szombat délelőtt tíz óra, zuhogó esőben keringünk a Hősök terén. Messziről figyeljük: Pesty László dokumentumfilmes ugyanígy tesz. Szelfibotos ázsiai turisták között vágunk át, jól megnézünk mindenkit, ahogy Pesty is a teret fel-alá szelve. A szobrok közeléből hozzánk lépő esernyőárust már harmadszor utasítjuk vissza.

Ahogy sejtjük, Pesty is az idei március 15-e sztárjára várakozik. Nem a sípoló ellenzékire, nem a felháborodott kormányszimpatizánsra, nem is a jeles napokat rendre verekedésbe fojtó politikai elkötelezettre. Sajnos, ők már megszokott figurái nemzeti ünnepeinknek, bennük már nincs is meg az újdonság varázsa. A Pesti Srácok riporternőjében, Jurák Katában annál inkább: mi is megemlékeztünk arról a tízperces videóról, amiben a lap munkatársa vitatkozott Juhász Péterrel és a sípoló tüntetőkkel. A nagy hangzavarban ő is egyre hangosabban, szenvedélyesebben, leteremtve sokakat, végül hosszú percekig vitázva a prostisrácokozó ellenzékiekkel. „Nem gondolja, hogy megszégyeníti a nemzeti ünnepet azzal, hogy itt füttyög?” – tette fel visszatérő kérdését Juhász Péternek.

Névtelen kommentelők nem érkeztek, volt dékás igen

A tüntetések és internet világát, a nőkkel kapcsolatos jellemző megszólalásokat látva sajnos azon sem lepődhettünk már meg, milyen stílusban bírálták egyesek az újságírónőt. Jurák felháborodott blogbejegyzésben fejtegette is, milyen szexuális célzásokkal támadták, és miként nevezték bértollnoknak. Azzal zárva, ennél sokkal trágárabb módon: az álprofilok mögül vele szexuális viszonyt létesíteni kívánókat várja szombat délelőtt a Hősök terére.

Ezért vagyunk itt, bár abban sem vagyunk biztosak, hogy tényleg itt lesz a Pesti Srácok munkatársa. Hamarosan viszont tényleg megérkezik, s ekkor lép hozzánk a saját bevallása szerint a Ligeten dolgozó férfi is. Mint mondja, látta, hogyan támadják Jurákot, és kijött, hátha vitatkozhat baloldaliakkal.

Baloldaliaknak viszont se híre, se hamva – legalábbis az első tíz percben. Jurák ezalatt már jóval visszafogottabban, nyugodtan magyarázza, hogy talán túlzásba vitte, de abban a hangzavarban nem is tehetett mást. És hát órákig az arcába üvöltöttek, sípoltak, rángatták, a közelében egy idős embert akartak megverni. De rengeteg támogatást is kapott azóta – mutatja telefonján, ahogy valaki az '56-os hőssel, Szeles Erikával vetette össze. Jurák egyébként is nagyon felnéz a pesti srácokra, és úgy érzi, az ő szellemiségükben igyekszik tevékenykedni.

Mikor már tényleg azt hisszük, a nagy névtelen kommentelő–Jurák Kata találkozóból semmi nem valósul meg, egyszer csak felbukkan a Demokratikus Koalíció egykori üdvöskéje, Szarvas Koppány Bendegúz. Tüntetések jellegzetes figurája ő, akit évekig figyelhettünk, ifjú trollként hogyan vitázik Őszödről nyugdíjas bácsikkal, turulról és Árpád-sávról jobbikosokkal. Nem véletlenül nevezte őt Uj Péter pár éve a baloldal enfant terrible-jének. Előbb az Ifjú Demokraták elnöki székéből, majd a DK-ból szorították ki azóta. Sejtjük is már ekkor, hogy innen sem megyünk haza őszödözés, momentumozás, orbánozás és mészároslőrincezés nélkül.

„Mindenki pályázik, és mindenki nyer”

„Rendszeresen veszítik a sajtópereket azért, mert hazugságokat terjesztenek, valószínűleg így értették a szakmai önprostituálást” – fejti ki rögtön a volt dékás az álláspontját. Jurák hajthatatlan, mint mondja, több tüntető épp most kért bocsánatot, „valóban lekurváztak, valóban leköptek és valóban megrángattak. Az, hogy ön mit gondol a portálunkról, az az ön véleménye. A sajtóperekre vonatkozó állítását kifejezetten cáfolom.” Jurák szerint nem kiabált, csak a mikrofon felerősítette (!) a hangját, és amúgy nem hallotta volna őt senki.

– De tényleg, hogyan áll a munkahelye kormányzati kötődéseihez, kétesebb dolgaihoz? – kérdezzük. Milliók sörözőre? Megállapodás a Földművelésügyi Minisztériummal? Fél éves szerződés a Városliget Zrt.-vel?

– Mi a siófoki mutyiról is írtunk, én ugyanúgy megírom a kormánypárti ügyeket. Muszáj megtalálnunk azt a határvonalat újságíróként, ami felvállalható – érkezik a válasz. Később, mikor arról beszél, hogyan támadják a családját, felvetjük: kormányközeli oldalaktól sem idegen ez, emlékezzünk csak Tóbiás József és a 888 esetére. „Én nem tudok mindenkiért felelősséget vállalni” – válaszolja, hozzátéve, hogy persze, az ilyenek mindig túlmennek egy határon.

Aztán már a kollegialitásról beszél Jurák Kata, arról, hogy a 24.hu hogyan vágta össze róla a március 15-ei videót. Nem tudjuk nem megemlíteni erre már: ha kollegialitás, az belefér, hogy a kormányzati kommunikációhoz igazodva a portál kedvelt tevékenysége lapunk támadása?

„Én a Magyar Nemzetet soha nem szidtam. Annál a lapnál is van jó barátnőm, tőlem nagyon távol áll, hogy a kollégáimat gyalázzam” – mondja Jurák Kata. „Ránk sütik, hogy kormánypropagandisták vagyunk, csak mert ott vannak a bannerek, a támogatások. Szerintem mindenki pályázik, és mindenki nyer, nem csak mi” – lep meg minket az újságírónő.

„Csak vannak, akik sikeresebben. Mészáros Lőrinc Magyarország legszerencsésebb embere, és ez még sosem volt felgöngyölítve a Pesti Srácokon” – replikázik Szarvas Koppány. „Ez kicsit demagógnak tűnik. Ugyanazokat skandáljátok mindig. Ti mondtok A-t, mi mondjuk a B-t, és az olvasó vonja le a következtetést” – reagál az újságírónő.

Anyák és lányok, apák és fiúk

Aztán hirtelen váltással már az őszödi beszédnél járunk („fel tudtad azt dolgozni, hogy folyamatosan hazudtak nekünk?”), Gyurcsánynál, az elmúlt nyolc évnél, hitelcsapdás hölgynél. Szarvas Koppány a Momentummal szembeni támadásokkal jön, Jurák Kata azzal, hogy a kétharmad a Fideszt választotta.

„Miért kell megosztani az embereket? Miért nem lehet úgy beszélgetni egymással, mint te meg én? Nem akarsz megütni, én sem akarlak. Az én édesanyám masszív baloldali, de olyan szinten, hogy részt vesz az Orbán-ellenes tüntetéseken. És le tudunk ülni a családi asztalnál, és meg tudjuk beszélni” – halljuk Jurák Katától. „Nekem apámtól felfelé, mondjuk úgy, mindenki jobboldali, és mégis szóba tudunk állni” – mondja Szarvas Koppány.

Szarvas Koppány Bendegúz és Jurák Kata az esőben Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Állunk a Hősök tere közepén, Pesty László tartja fölénk az esernyőt, a kormányközeli lap munkatársa a volt dékással vitatkozik Őszödön és Mészáros Lőrincen. Turisták flangálnak mosolyogva, szakad az eső, szombat délelőtt van, úgynevezett közéleti eseményről tudósítunk.

Tényleg nem volt jobb dolgod szombat délelőtt ennél? – kérdezzük már távozóban a volt dékástól. „Gondolkoztam rajta tegnap, aztán a barátnőm kizavart délelőtt. Vicces, a DK-tól való kilépés után a Pesti Srácokon jelenek meg először. Vajon nem kellett volna még ott a végén mészároslőrinceznem egyet?”

Negyed tizenkettőkor már az eső sem zuhog annyira.