Több tízezer kabát rászorulókhoz eljuttatása után újabb akcióval rukkoltak elő a nagy sikerű Szabadfogas mozgalom megálmodói. Ismeretes, a Gerlóczy Zsigmond zongorista-zeneszerző kezdeményezésére indult, Facebookon szerveződő mozgalom alig néhány nap alatt vált országos méretűvé. A Szabadfogas lényege röviden, a közterekre kitett fogasokon fellelhető felhívásban megfogható: „Ha fázol, vegyél el egy kabátot. Ha segíteni akarsz, tegyél ide egyet!” Most valami hasonlót terveznek, csak étellel.

Gerlóczy erről szóló posztjában egyrészt köszönetet mondott a kabátokat gyűjtő vagy a gyűjtést segítő civileknek, mondván, elültették a magot a magyar társadalomban, most már ápolni is kell, hogy idővel virágok nyíljanak belőle, és virágoskertté váljon az ország. Másrészt egyéb konkrétumokkal is előállt: mint írta, „most, hogy felöltözni látszik az ország, itt az ideje, hogy jól is lakjon”. Felidézte, hogy hazánkban kétszázezer gyermek éhezik, ezen pedig azonnal segíteni kell – ezért meghirdette a Szabadkonyhát. Az új kezdeményezés lényege, hogy ha valaki többet főzött vagy vásárolt a kelleténél, és a felesleget nem szeretné kidobni, az tegye dobozba, írja rá, hogy mikor készült, mit tartalmaz, és vigye el a legközelebbi szabad fogashoz. – Így eljuthat azokhoz, akik más úton-módon nem juthatnak főtt ételhez – vagy ételhez egyáltalán – írta.

Hasonlóra biztatta az éttermeket is, ahol egyébként köztudottan rengeteg adag étel landol a kukában a nap végén. Mint megtudtuk, a vállalatok részéről is özönlenek a megkeresések a civilekhez. Gerlóczy egyébként egy Újlipótvárosban látott példa alapján indította a kezdeményezést. A XIII. kerület e részén egy kukára tett ki valaki két doboz burgonyapürét azzal a felirattal, hogy frissen készült, csak sok lett.

Ami pedig a Szabadfogas szerveződést illeti: az itthon is népszerű kezdeményezés immár az egész Kárpát-medencében megjelent. A Szabadfogas-térkép készítője, Gerner Péter arról adott hírt, hogy a 112 hazai település 242 helyszíne mellett immár Erdélyben, Bécsben, Szlovákiában és a Vajdaságban is vannak fogasok. Gerlóczy korábban lapunknak elmondta, hogy a rekord hideg valóban előhívta az emberekből a szolidaritást, és a lopások ellenére a senki által sem őrzött kabátok 90 százaléka rászorulókhoz került. Közölte, tavasszal sem állítják le a kezdeményezéseiket. A Szabadfogas mellett most egy Facebook-oldalt is készítettek, hogy ott koordinálják a hideg időjárás elmúltával indítandó akcióikat.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 16.