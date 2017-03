Kapcsolati erőszak: 1,16 milliárdot fordítanak a krízisközpontokra

Az államtitkár közölte: a projekt első lépéseként összegyűjtik az összes jó gyakorlatot a „terepről”, majd ezeket a nemzetközi sztenderdek alapján egységesítik. Olyan szakmai protokollokat dolgoznak ki, amelyek segítik a kapcsolati erőszak áldozataival foglalkozó szakemberek munkáját – hangsúlyozta Novák Katalin, hozzátéve: ezen a téren már „mindenki startra kész”, az előkészítés már el is kezdődött.

A forrás egy részét az érintett területeken dolgozók képzésére, továbbképzésére fordítják: a gyermekvédelmi jelzőrendszer ötezer tagját, továbbá 250 pedagógust és 250 önkéntest készítenek fel arra, hogy felismerjék a kapcsolati erőszak jeleit – illetve az azt megelőző állapotokat –, az érintetteket segítséghez tudják juttatni, valamint megfelelően viszonyuljanak az áldozatokhoz. Ezenfelül a most is a rendszerben – például telefonos segélyszolgálatnál – dolgozó szakembereket is továbbképzik – tette hozzá.

A fejlesztési forrás kedvezményezettje a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., amely közvetítőként, szervezőként vesz részt a projektben. A szervezeten keresztül jut el a forrás teljes egésze azokhoz a szakemberekhez, akik jelenleg is már a kríziskezelés területén dolgoznak, legyen szó a kapcsolati erőszak vagy például az emberkereskedelem áldozatainak segítéséről – ismertette az államtitkár. Ez a szervezet közvetít a kríziskezelő szolgálatok fejlesztésében is, vagyis egyebek mellett a krízisközpontok, a titkos menedékház – amely a közvetlen életveszély elől menekülő áldozatokat fogadja – és az úgynevezett félutas házak fejlesztésében (ezekkel az áldozatok újrakezdését segítik, támogatott lakhatás formájában).

Novák Katalin kitért arra, hogy a Családbarát Ország üzemelteti jelenleg is az ingyenesen hívható Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot, amely a 06/80-20-55-20-as telefonszámon működik napi 24 órában. Ennek az informatikai fejlesztése is megvalósul a projekt keretében, hogy jobb legyen az elérhetősége, például hogy az érintettek mobiltelefonos alkalmazáson keresztül is elérjék a szükséges információkat.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a fejlesztési konstrukciót az érintett szakmai és civil szervezetekkel egyetértésben, azokat bevonva dolgozták ki. A projekt célja a meglévő rendszer fejlesztése, vagyis hogy a területen most is dolgozó szervezetek és szakemberek kapják a legtöbb támogatást.

Ennek és egy másik, Biztos menedék elnevezésű projektnek a nyomán az elkövetkező négy évben a kormány fejlesztési forrásokból 2,8 milliárd forintot fordít a kapcsolati erőszak elleni fellépésre – emelte ki.

A korábbi eredmények közé sorolta, hogy önálló büntetőjogi tényállássá vált a kapcsolati erőszak, hogy 2016-ban a másfélszeresére emelték a krízisközpontok támogatását, a titkos menedékházét pedig a kétszeresére, továbbá két új félutas házat és egy krízisközpontot nyitottak meg. Soha ennyi forrás nem állt rendelkezésre erre a célra – összegzett Novák Katalin.

Elmondása szerint az anyagi elköteleződés is jelzi, hogy a kormány szeretne minél hatékonyabban fellépni a kapcsolati erőszakkal szemben. A forrásokkal, a szakmai és civil szervezetekkel való együttműködéssel ahhoz kívánnak hozzájárulni, hogy „az áldozatok minél inkább tudják, érezzék, hogy érdemi segítséget tudnak kapni”, és azt valóban meg is kapják – húzta alá. A kormány emellett nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre is.