Kapualjból, csomagtartóból ne vegyünk rakétát!

Veszélytelen pirotechnikai eszköz nem létezik, a legveszedelmesebbek az illegális csatornákon keresztül beszerzett vagy otthon barkácsolt eszközök – mondta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és pr-igazgatója azon a keddi sajtótájékoztatón, amelyen a szilveszterkor szokásos pirotechnikai eszközök használatának veszélyeire hívták fel a figyelmet.

hirdetés

„Nem lebeszélni akarjuk a lakosságot a termékek megvásárlásáról, hanem a felelősségteljes felhasználásra szeretnénk felhívni a figyelmet” – hangsúlyozta Huszák András, a Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat osztályvezetője. Hozzátette: ezek a termékek azért is veszélyesek, mert rendkívül magas hőfokon, és gyorsan lépnek működésbe.

Ezért erős szélben ne használjuk a tűzijátékokat, a rakétákat ne irányítsuk emberek, állatok, fák, épületek felé! Tartsuk be a 10-15 méteres biztonsági távolságot, soha ne hajoljunk a rakéta fölé! Ne tároljuk együtt maró vagy tűzveszélyes anyagokkal! Povázsai Sándor, az Országos Rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti főosztályának vezetője kiemelte: a vásárlók soha ne bontsák meg az tűzijátékokat, továbbá ha a termék nedves lesz, még kiszáradás után se használják fel. Mindig számoljuk, hány rakétát lőttünk ki, nehogy véletlenül a dobozban maradjon besült termék! A leírás szerint kell működtetni a tűzijátékokat, a szakszerűtlen használat akár halállal is járhat. Alkohol befolyása alatt álló személy soha ne működtessen rakétákat – figyelmeztetett Povázsai Sándor.

A tavalyi négyszázzal szemben idén már több mint hatszáz helyen vásárolhatunk tűzijátékokat országszerte. A tűzijátékokat december 31-e 18 órától január 1-je 6 óráig lehet felhasználni – ismertette Bérczi László, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos tűzoltósági főfelügyelője. Érdemes a szülőknek észben tartani, hogy ugyan a 14-16 éveseket is ki lehet szolgálni, de csak az 1-es kategóriába tartozó termékekkel. A 16-18 évesek már a 2-es kategóriába sorolt tűzijátékokat is vásárolhatnak, a 3-asba sorolt termékeket csak felnőttek vehetik meg. A 4-es kategóriába tartozó termékeket kizárólag szakmai végzettséggel rendelkezők, pirotechnikusok vásárolhatnak. A fel nem használt szerkezeteket január 5-e éjfélig vissza kell vinni, amelyet kötelesek visszavenni a vásárlás helyén.

Csak ellenőrzött és engedéllyel rendelkező pirotechnikustól vásároljunk, aki nem árul tiltott termékeket, és szakmai tanácsokkal is el tudja látni a vásárlókat! Soha ne szerezzünk be pirotechnikai eszközt kapualjban, csomagtartóból, piacokon, az ilyen helyeken való árusítás önmagában szabálysértés – hangsúlyozta Huszák András. Hozzáfűzte, hogy az ilyen utakon keresztül beszerzett termékeket nem ellenőrzik. Magyar nyelvű tájékoztató nélkül ne vásároljunk meg terméket, mivel Magyarországon csak úgy kerülhet legálisan forgalomba tűzijáték, ha csomagolásán megtalálható a magyar nyelvű útmutató.

Huszák András egy az Egyesült Államokból terjedő új őrületre is felhívta a figyelmet. Az életveszélyes mutatvány lényege, hogy a rakétákat a vásárlók valamely testnyílásból – például szájból, vagy a farpofák közül – lövik ki. Borzasztó képeket vetített le arról is, milyen sérüléseket szerezhetnek a vásárlók a szakszerűtlen használattal, amelyek során leginkább a fej, az arc, a kéz, illetve az ujjak sérülhetnek, az eszközök csonkolást, égési sérülést, szélsőséges esetben halált okozhatnak. A sajtótájékoztató után a készenléti rendőrség laktanyájának gyakorlóterén demonstrálták is az elhangzottakat.

Fontos tudnivaló szilveszterre, hogy petárdát venni, használni tilos. Aki mégis megteszi, szabálysértés követ el, amely 150 ezer forintos összeghatárig büntethető. Győrfi Pál felidézte: az egyik szilveszter éjjel idős, szívbeteg férfi kapucnijába dobtak petárdát, aki a hirtelen és nagy hanghatás miatt infarktust kapott.

Szerencsére a balesetek csökkenő tendenciát mutatnak, 2012-ben 52, tavaly 30 esetben kellett a tűzoltókat hívni rakéták okozta tűzesethez – tudtuk meg Hajdu Mártontól, a katasztrófavédelem szóvivőjétől. Győrfi Pál ehhez hozzátette: a mentőket is évről évre kevesebb esethez riasztják, tavaly 20 alkalommal kellett tűzijáték okozta balesethez kivonulniuk.