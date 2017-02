„Kár, hogy túlélte”: lemondásra szólítják fel a fideszest

„Kár, hogy túlélte” – így kommentálta a Facebookon egy fideszes salgótarjáni exképviselő Sándor Mária, a fekete ruhás nővér öngyilkossági kísérletét. Az eset felháborodást váltott ki az ellenzéki pártokból, az MSZP és a Jobbik is távozásra szólítja fel a poszt szerzőjét, Kakuk Zoltánt.

„A salgótarjáni baloldali frakció nevében felszólítjuk Kakuk Zoltánt, a salgótarjáni népjóléti bizottság fideszes bizottsági tagját, hogy mondjon le megbízatásáról, és egyúttal vonuljon vissza a közélettől!” – áll az MSZP országos központjának közleményében.

„Kakuk ízléstelen kijelentése ugyan belefér a véleménynyilvánítás szabadságába, hatályos törvényt nem sért, de méltatlanná teszi a közfeladatai további ellátására a fideszes közszereplőt. A Jobbik Magyarországért Mozgalom salgótarjáni önkormányzati képviselőjeként felszólítom a Fideszt, hogy hívja vissza tisztségéből Kakuk Zoltánt, a népjóléti bizottság Fidesz által delegált külsős tagját!” – ezt a közleményt pedig Pataki Csaba, a Jobbik salgótarjáni önkormányzati képviselője adta ki.

Kakuk Zoltán bejegyzését a Pesti Bulvár szúrta ki a Tarjáni Fészek nevű oldal megosztásai közt. A politikus a portálnak telefonon is megerősítette, hogy ő írta a hozzászólást, ráadásul azt is hozzátette: mindenkinek van célja, Sándor Máriának az volt, hogy meghaljon, ő pedig csak szurkolt neki, hogy sikerüljön ezt elérni – számolt be az esetről szombaton a Hír TV.

