„Katasztrófa, hogy elhamarkodottan hozunk oktatási döntéseket"

A CEU elleni támadás jól beleillik abba a kormányzati stratégiába, amely választóinak hűségét azzal igyekszik fenntartani, hogy állandóan egyre újabb külső ellenségeket produkál – erről is beszélt a Magyar Nemzetnek adott interjúban Lányi András. Az ELTE humánökológia szakának alapítója kifejtette, az oktatásügyet éppen az teszi tönkre, hogy négyévenként az éppen kormányzó politikai kurzus megalapozatlan rögtönzésekkel próbál fordítani a rendszeren. A filozófus szerint az oktatáspolitikai parancsuralom egyetlen alternatívája a párbeszéd, az általa is szervezett Karátson Gábor Kör ezért épp arra tett kísérletet, hogy a különböző pedagógiai irányzatok képviselőivel megfogalmazzák azokat az alapelveket, amelyek a pártok számára is megkerülhetetlenek.