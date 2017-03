KDNP-s baklövés: hamis ígéret az adósoknak

A végrehajtási eljárások szabályainak változtatását kezdeményezi a KDNP – közölte tegnap a kisebbik kormánypárt alelnöke. Soltész Miklós elmondta, azt javasolják a parlamentnek, úgy módosítsák a törvényt, hogy az ingatlanok becsértékének, azaz kikiáltási árának száz százaléka alatt ne lehessen a jövőben árverést tartani. Ez azt jelenti, hogy a hitelcsapdába került családok ingatlanait tulajdonképpen nem lehetne a piaci ár alatt értékesíteni, így minél nagyobb mértékben csökkenne a hitelezőknek fennálló tartozásuk. A KDNP alelnöke jelezte, azt is indítványozzák, hogy ha folyamatos árverésen, egy éven belül a lakást nem sikerül értékesíteni százszázalékos (piaci) értéken, akkor a becsült érték legfeljebb 80 százalékáig lehessen engedni az árból. Hozzátette, a felek közös megállapodása esetén ettől a kikötéstől el lehetne térni, azaz meg lehetne alacsonyabb árban is egyezni.

A javaslattal kapcsolatban Soltész Miklós kiemelte, hogy ha az árverezés után még adóssága maradna fenn az adósoknak, akkor azt a bankoknak el kell engedniük. Vagyis a KDNP alelnöke lényegében azt is bejelentette, hogy az úgynevezett elsétálási jog intézményét is javasolják bevezetni. Ennek az a lényege, hogy ha a hiteltartozás nagysága meghaladja az ingatlan értékét, akkor az adós hátrahagyhatja lakását, így a fennmaradó tartozást már nem kellene befizetnie. Ez számos devizahitelesen segítene, ugyanis az árfolyamváltozásból fakadó terhek akár háromszorosára is növelték egyes adósok tartozását. A Soltész Miklós által beharangozott jogintézménnyel csak egy probléma van, méghozzá az, hogy az a KDNP parlament elé terjesztett törvénymódosítási javaslatának egyetlen mondatában sem szerepel. Az érdekes ellentmondás miatt kerestük tegnap a párt alelnökét, akinek munkatársa ígért tájékoztatást az ügyben, ám lapzártánkig nem kaptunk választ megkeresésünkre. Később azonban Soltész Miklós inkább módosította az állami hírügynökségnél megjelent nyilatkozatát; úgy tompította, hogy csupán a felek megállapodása alapján engedhetnék el a bankok a fennmaradó adósságot.

Közben Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára tegnap arról beszélt, a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) igényléseinek összértéke ezekben a hetekben haladja meg a 100 milliárd forintot. Mint mondta, 2017 januárjáig majdnem 39 ezer család nyújtott be támogatási kérelmet, az igénylések összértéke pedig megközelítette a 95 milliárd forintot. Az államtitkár közlése szerint a lakosság túlnyomó többsége ismeri és támogatja az otthonteremtési programot: a kormánynak készült felmérések szerint a magyar családok 97 százaléka hallott már az otthonteremtési támogatásokról. Kiemelte, amíg a kormány hivatalban van, addig lehet számítani az otthonteremtési programra.

Novák Katalin, a humántárca államtitkára pedig azt közölte, a három vagy több gyermeket nevelő, illetve vállaló családok közül ötből négyen élnek a 25 évre szóló tízmillió forintos garantáltan három százalék alatti kamatozású hitel lehetőségével.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 03.