Kék Bálna: a Jobbik titkosszolgálati jelentést vár

A Kék Bálna Magyarország egyik legnépszerűbb témája lett a héten, személyes tapasztalatunk szerint a hét elején voltak olyan gyerekcsoportok, csapatok, amelyek csak erről beszéltek. Tizenegy-tizenkét éves gyerekek világosítottak fel részletesen felnőtteket, hogy ezúttal nem az óceánok emlőséről van szó.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Hanem a Kék Bálna nevű internetes csoportról, amely különféle kihívásokra buzdítja az általa elért fiatalokat, az utolsó „próba” pedig az öngyilkosság.

Farkas Gergely, a Jobbik frakcióvezető-helyettese azt javasolja, hogy a veronai buszbalesethez hasonlóan

erről a témáról is beszélgessenek a tanárok a diákokkal.

Szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, szeretné, ha a készülő Nemzeti alaptantervben hangsúlyos szerepet kapna a tudatos internethasználat, s ezáltal a diákok kritikusan viszonyulnának a tartalmakhoz.

A távirati iroda beszámolója szerint a politikus szorgalmazta, hogy jusson több forrás az iskolapszichológusokra, a szülőket pedig arra kérte, hogy kiemelten foglalkozzanak gyermekeikkel. Megjegyezte, a fiataloknak is van felelősségük, fontos, hogy észleljék barátaikon, osztálytársukon, ha valami nincs rendben.

Farkas Gergely arról is beszélt, az Oroszországból indult hullámnak Romániában, Ukrajnában és Lengyelországban is voltak halálos áldozatai, szerinte Magyarországon is fel kell mérni a veszély mértékét. Fontosnak nevezte, hogy

a titkosszolgálat beszámoljon a helyzetről,

ezt párttársa, Mirkóczki Ádám a nemzetbiztonsági bizottság következő ülésén kezdeményezi. A csoport elleni küzdelem részeként említette az internetes tartalomblokkolást, továbbá azt, hogy az elkövetők ellen a legnagyobb szigorral lépjenek fel. Egy esetleges Btk.-módosításhoz minden támogatást megadnak – közölte a jobbikos politikus.

Farkas Gergely szerint az őrült játék társadalmi hátterében az elidegenedés áll, az instabil fiatalokat használja ki a beteges kezdeményezés. A jobbikos politikus azt is mondta, nem pánikot szeretnének kelteni, hanem reális képet akarnak kapni a helyzetről.