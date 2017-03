Képzéssel növelnék a logopédusok számát

Hozzávetőlegesen 3,8 milliárd forintnyi pluszforrás szerepel a Klebelsberg Központ (KK) költségvetésében arra, hogy többek között logopédusokat is alkalmazzanak – így reagált Palkovics László oktatási államtitkár lapunk azon kérdésére a köznevelési kerekasztalt követő sajtótájékoztatón, hogy hogyan igyekszik a kormány vonzóbbá tenni a logopédusi pályát. Mint ismert, idén ősztől a pedagógiai szakszolgálatoknál dolgozó logopédusok terhei nőnek: már nemcsak az 5, hanem a 3 éves gyermekek szűrése is kötelező lesz. A területen ugyanakkor már most is jelentős a szakemberhiány. Az államtitkár a kérdés kapcsán emlékeztetett, a felsőoktatás felvételi keretszámait már évekkel ezelőtt megnövelték, a tudományegyetemeket pedig arra kérik, hogy indítsanak ilyen típusú képzéseket.

hirdetés

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkár kifejtette, a szaktárca, a képzőintézmények és a KK munkacsoportot alakítottak, amely azt vizsgálja, a képzési oldalon milyen pedagógusi létszámra lenne még szükség. Közölte, hogy bár eddig Kelet-Magyarországon nem volt lehetőség ilyen jellegű tanulmányokra, most Debrecenben és Nyíregyházán is nyílnak új képzőhelyek. – Tehát képzési kínálat lesz, az állománybővítéshez szükséges forrás pedig állami oldalon biztosított – tette hozzá.

hirdetés

Gyermekek tízezreinek szükséges logopédushoz járnia Csak tavalyelőtt közel 78 ezer gyermeknek volt szüksége beszédjavításra – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) lapunk kérésére megküldött adataiból. Az ellátott gyermekek zöme – 2015-ben több mint 52 ezren – óvodáskorú volt. Bár az elmúlt két évben csökkenő tendenciát mutat a beszédjavításban részt vevő gyermekek száma a KSH szerint, ez nem volt mindig így az elmúlt tíz évben. A 2006-ban mért 63 ezerhez képest még növekedett az érintettek száma, amely 2013-ban csúcsosodott ki több mint százezer fejlesztett gyermekkel. Az ez után következő évben viszont már 22 ezerrel csökkent a beszédjavításra szoruló gyermekek száma, és 2015-ben sem lépte át a 78 ezret. Lapunk kérdésére a KSH azzal magyarázta a három évvel ezelőtti kiugró adatot, hogy akkor jött létre minden egyes tankerületben az új típusú, logopédiai ellátásért is felelős pedagógiai szakszolgálat. Feltehetően ezzel az új struktúrával az addig kiszűrt, de nem ellátott – úgymond várólistán lévő – gyermekek is bekerültek a szakellátásba. Ugyanakkor ez után a korrigálás után a következő évektől visszaállt a megszokott ellátotti létszám. A KSH arra is felhívta a figyelmet, hogy az adatgyűjtés is változott, miután a három év alatti gyermekek létszámára csak 2013 óta kérdeznek rá. Így a három évvel ezelőtti növekedés döntő többségét ennek a korosztálynak az ellátása okozta.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 08.