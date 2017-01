Késhet az iskolai portások, takarítók fizetése

Országszerte több iskola technikai dolgozóinak szerződését nem módosította még a Klebelsberg Központ (KK) a jogszabályban foglalt határidőig, így nem kizárt, hogy az érintettek késve fogják megkapni januári fizetésüket – tudta meg a Magyar Nemzet. Lapunk már december közepén megírta, hogy bár január 1-jétől már a KK lett a munkáltatójuk az olyan, korábban önkormányzati dolgozónak számító iskolai munkatársaknak, mint például a takarítók, a portások, a gondnokok vagy a karbantartók, még nem rendeződött az érintettek jogviszonya. Az állami intézményfenntartó akkor azt írta, hogy az okmányok előkészítése folyamatosan zajlik és ezt kiemelt feladatként kezelik, mivel ez előfeltétele az illetményfizetésnek. Emlékeztettek arra is, hogy az okiratok aláírására, azaz a kinevezések, munkaszerződések módosítására a jogszabály szerint január 15-ig van lehetőség.

hirdetés

„A tankerületi központokban a csaknem tízezer átkerülő dolgozó okiratai időben elkészülnek, és mindenki időben megkapja a fizetését is” – ígérték. Tíz nappal a törvényi határidő letelte után azonban még mindig arról számoltak be a lapunknak nyilatkozó vidéki és budapesti iskolaigazgatók, hogy az intézményükben dolgozó munkatársak szerződését továbbra sem módosította az intézményfenntartó.

A késés „benne van a pakliban”

A problémát Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is megerősítette lapunk érdeklődésére. Mint mondta, az általa igazgatott győri Révai Mikós Gimnáziumban sem módosították még az érintett munkatársak szerződését, és azt sem tudják, hogy mikor fog erre sor kerülni. „Bár már kérdezgetik a munkavállalók, hogy mikor lesz szerződésmódosítás, még különösebben nem izgulnak emiatt” – mondta, hozzátéve, a legfontosabb az, hogy a kollégák időben megkapják a fizetésüket.

Turcsik Viktor, a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola vezetője is hasonlóan nyilatkozott. Bár az érintett dolgozók az ő iskolájában már megkapták munkaköri leírásukat, de a szükséges okiratokat még nem írhatták alá. Felvetésünkre, miszerint elképzelhetőnek tartja-e a fizetések késedelmét, úgy válaszolt, hogy ez „benne van a pakliban”, ugyanis amíg a kinevezések módosítását nem hitelesítette a tankerületi központ, addig a bérek kifizetése nem lenne jogszerű. Mint elmondta, a helyzetet bonyolítja, hogy a Magyar Államkincstár központosított illetményszámfejtő rendszerében (KIRA) az érintett dolgozókat önkormányzati státusból államivá kell sorolni, és csak ezt követően indulhat meg a bérszámfejtésük. Egy budapesti iskolaigazgató pedig arról számolt be lapunknak, hogy őket arról tájékoztatták, januárban már nem is lesz mód a dolgozók szerződésmódosítására.

hirdetés

Kerestük a Miniszterelnöki Kabinetirodát, ám lapzártánkig nem válaszoltak arra a kérdésünkre, hogy hány dolgozót érint a probléma.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 26.