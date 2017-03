Két hétig működött az orosz atomcsoda

Két hét után indoklás nélkül leállították a Roszatom kísérleti reaktorblokkját, ami a paksi bővítés referenciaanyagának szántak. Az LMP után a DK is népszavazást akar bővítés témájában.

Mindössze két hétig működött, aztán orosz sajtóértesülések szerint magyarázat nélkül leállították a novovoronyezsi Roszatom atomerőmű 6-os számú reaktorblokkját – azt a blokkot, amit korábban a paksi bővítés egyik referenciamunkájaként emlegettek.

Korszerű és biztonságos?

Az erőmű most leállított egységét két évvel ezelőtt magyar újságíróknak is bemutatta a Nyizsnyij Novgorod-i Atomenergetikai Tervező Iroda elnöke – mint mondta, „a legkorszerűbb és legbiztonságosabb, harmadik generációs technológiát képviselő rendszereket építik majd be a Paks II. atomerőműbe”.

Ehhez képest azóta csak rossz hírek érkeztek a paksi bővítés referenciaprojektjeiről – írja a Népszava. Mindegyik beruházás késik, egy orosz nukleáris mérnök pedig olyan információkat szivárogtatott ki, amik szerint hamisítják a reaktorblokkok építési naplóit és bizonyítványait, és az előírtnál silányabb minőségű anyagokat és technológiákat használtak fel a fejlesztéseknél.

Leejtették, de azért felhasználják

Ráadásul a Roszatom egy korábban megsérült reaktortartályt is beépítene valamelyik erőművébe – kérdéses, melyikbe. A Bellona antinukleáris mozgalom tavaly ősszel hozta nyilvánosságra, hogy a fehéroroszországi Osztrovec atomerőmű építése során beemelés közben 2-4 méter magasról leejtették a létesítmény legfontosabb berendezését, a reaktortartályt. A 330 tonnás, 13 méter magas és 4,5 méter átmérőjű szerkezetet a Roszatom egyik leányvállalata gyártotta, és sajtóhírek szerint a gyártó máshol használná fel a tartályt, miután a belorusz állam nem tart rá igényt. Jávor Benedek EP-képviselő akkor azt pedzegette, hogy a Roszatom Paksra hozná az elemet, amit az orosz atomvállalat később cáfolt.

Népszavaznának, a finnek gondolkodnak

A paksi bővítést ellenző LMP népszavazást írna ki a témában. „Most válik nyilvánvalóvá, mekkora felelőtlenség és hiba volt az ország történetének legdrágább beruházását egy átlátható nemzetközi tender helyett Orbán és Putyin titkos alkujára alapozni. Eddig is csupán az érintett politikusok ígéretei garantálták, hogy a Roszatom kísérleti reaktortípusa a legjobb választás Magyarországnak, ám ezeket az állításokat immár lehetetlen komolyan venni. Az LMP a bővítési beruházás és a referenciák azonnali felülvizsgálatát követeli, mielőtt további száz- és ezermilliárdokat költünk el egy tudottan működésképtelen, biztonsági és műszaki aggályok sorát fölvető atomerőműre. ” - írják a párt közleményében. Majd felhívják a figyelmet arra: a finnek a szintén roszatomos Fennovoima projektben tervezési és kivitelezési hiányosságok, elégtelen adatszolgáltatás, a nukleáris hatóság sorozatos kifogásai miatt leállították a hatósági engedélyezést, s az ipari miniszter az egész beruházás felfüggesztését helyezte kilátásba.

Az LMP-s népszavazási kezdeményezéshez egyébként pénteken csatlakozott a DK is.

„A Demokratikus Koalíció elnöksége ma azt a döntést hozta, hogy a DK támogatja az LMP népszavazási kezdeményezését a paksi bővítésről. A DK már az egy évvel ezelőtt meghirdetett Sokak Magyarországa programjában is lefektette, hogy megújuló energiával kell csökkenteni hazánk energiafüggését. Nemcsak, hogy meg kell szüntetni a megújuló energiát terhelő különadókat, hanem egyenesen áfamentessé kell tenni a szél- és naperőművek létesítését” – idézi Molnár Csaba alelnök, EP-képviselő közleményét az MTI.

Molnár hozzátette, pártjuk az Orbán-kormány bukása után leállítaná a paksi bővítést és felmondaná az oroszokkal kötött, 30 évre titkosított szerződést.