Kétséges Tarlós István újrázása

Tarlós István főpolgármester nem kommentálja azt a sajtóértesülést, amely szerint a kerületi kormánypárti polgármesterek egy része támogatná 2019-es újraindulását. A Fidesz pártalapszabálya szerint valójában ennek nincs is semmi jelentősége.

Jólesik nekem a kerületi polgármesterek „támogatása”, de ennél többet most nem nyilatkozom – közölte lapunk kérdésére Tarlós István (Fidesz–KDNP). A főpolgármester a Magyar Idők egyik cikkére reagált, amely szerint 2019-ben akár újrázhatna is a posztján. Ennek megerősítésére a kormánypárti lap fideszes polgármestereket szólaltatott meg, akiknek egy része kiállt Budapest jelenlegi vezetője mellett. A legfőbb érvet Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere említette, amely szerint Tarlós „kiválóan vezeti Budapestet, és „rendbe rakta a Demszky–Hagyó–Horváth-korszak nyomorának ügyeit”. Bácskai János, Ferencváros polgármestere többek között azért támogatná Tarlóst, mert a „Ferencváros lelkes szurkolója”, de például Karsay Ferenc, Budafok–Tétény polgármestere és Láng Zsolt egyáltalán nem tartotta időszerűnek a két és fél év múlva aktuális kérdést. Ugyanis egy korábbi törvénymódosítás értelmében a jelenlegi önkormányzati ciklus ötéves, s a következő választás 2019 októberében lesz csak.

Utóbbi helyi politikusoknak egyébként már csak azért is igazuk lehet, mert Tarlós István a Magyar Nemzetnek többször is kijelentette: ez az utolsó ciklusa. A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség alapszabálya szerint ráadásul hivatalosan a főpolgármester-jelölt személyéről a párt országos választmánya dönt a budapesti választmány, majd az úgynevezett önkormányzati választási egyeztető bizottság javaslata alapján. A gyakorlatban azonban 2006 óta valamennyi önkormányzati választáson Orbán Viktor és Tarlós István személyes megbeszélése alapján dőlt el a kérdés: 2006-ban a két politikus külön megállapodást kötött, 2010-ben is volt formális Orbán–Tarlós találkozó, míg három éve – legalábbis a nyilvánossággal – már nem tartották fontosnak ezt közölni. Tény: a kerületi polgármesterek szimpátiája soha nem volt döntő a fideszes főpolgármester-jelöltek kiválasztásakor sem 1994-ben és 1998-ban, amikor Latorcai Jánost, sem 2002-ben, amikor Schmitt Pált jelölték, s ez az íratlan szabály azóta sem változott.

Budapest jelenlegi vezetője nem mellékesen lapunknak korábban azt is kifejtette: minden a 2018-as parlamenti választás után dőlhet el, így a fővárosi közigazgatási rendszer átalakításának kérdése is. Tarlós István annak is többször hangot adott, hogy hosszú távon nem maradhat meg a kétszintű önkormányzati rendszer, meglehet a főpolgármestert nem is közvetlenül választanák. Nem mellékesen arra is utalt, hogy a jelenlegi kormányzat néhány szereplőjének hozzáállása (elsősorban a 3-as metró felújításának, illetve a BKV máig megoldatlan finanszírozásának ügye miatt – a szerk.), valamint az önkormányzati működés feltételeinek változatlansága miatt kilenc év után legszívesebben végleg nyugdíjba menne.

Információink szerint amennyiben a jelenlegi kormánypártok ismét kétharmados többséget szereznének, az is bizonytalan, hogy a Fővárosi Közgyűlés és mind a huszonhárom kerületi képviselő-testület ebben a formában megmarad-e, illetve – mint Tarlós István is utalt rá – a főpolgármestert továbbra is közvetlenül választhatnák-e a budapestiek.