Kevesen élnek az ingyenes oltás lehetőségével

Szakmai evidencia, hogy nagyobb influenzajárványok esetén többen halnak meg – mondta Oroszi Beatrix, az Országos Epidemiológiai Központ főigazgatója, akit Ónodi-Szűcs Zoltánnal, valamint Szentes Tamás országos tiszti főorvossal együtt hallgattak meg az Országgyűlés népjóléti bizottságának ülésén. Az ellenzéki képviselők a hazai influenza-, valamint kanyarójárvány miatt kezdeményezték a meghallgatást, álláspontjuk szerint ugyanis a hatóságok nem készültek fel rájuk megfelelően. A KSH januárban igen lesújtó demográfiai adatokat közölt: az év első hónapjában 14 ezren haltak meg, miközben csak 7,6 ezren születtek.

A halálozás magas számához hozzájárult a hazai influenzajárvány is. Szentes Tamás azt mondta, hogy az idei influenzaszezonban az orvoshoz fordulók száma megközelítőleg 482 ezer volt. Az 1,3 millió adag ingyenes oltásnak csak az 51,5 százalékát használták fel. Németországban, Franciaországban, Nagy-Britanniában lényegesen jobb az influenza elleni átoltottság, de a régiót tekintve Magyarország is jó adatokat mutathat fel, azonban van még hová fejlődnünk – jelentette ki. Véleménye szerint az ingyenesen felhasználható vakcinák lehetőségével Magyarországon jóval kevesebben élnek, mint más országokban. Oroszi Beatrix ezzel kapcsolatban megjegyezte, az ÁNTSZ erőteljes kampányt folytatott azért, hogy minél többen adassák be maguknak a térítésmentes influenzaoltást, azonban azt elismerte, hogy a meggyőzés tekintetében még van tennivaló. Szabó Tímeának, a Párbeszéd politikusának arra a felvetésére, miért nem tesznek érdemben többet, hogy növeljék a hatvan éven felüliek influenza elleni átoltottságát, Szentes Tamás azt válaszolta, a kampány nem jelent mindenre megoldást, a védőoltási kommunikációt időben megkezdték, és folyamatos tájékoztatást adtak az influenzáról. Megjegyezte, hogy más eszközöket is be kell vonni, nem elég csak a kampány.

A magyarországi kanyarójárványról beszámolva Szentes Tamás azt mondta, az első megbetegedést követően megtették a szükséges intézkedéseket, ezért az országban Csongrád megyén kívül nem alakult ki járvány. Jelenleg 67 kanyarógyanús esetről tudnak, közülük 16-ban igazolódott a betegség, 28 esetben kizárták a fertőzést, 23 esetben pedig folyamatban van a laboratóriumi vizsgálat.

A makói kórházban 94-en kötelezően megkapták a kanyaró elleni oltást, 137 ember önkéntes alapon kért védőoltást. A Szegedi Tudományegyetemen 154 embert oltottak be kötelezően, és 20-an önként oltatták be magukat.

Szentes Tamás a kanyaró elleni védőoltással kapcsolatban elmondta, jelentős tartalék, 60 ezer adag védőoltás áll készen, és patikai forgalomban is elérhető az oltóanyag. Azt javasolta, hogy aki kanyaróval fertőzött terültre utazik – például Romániába vagy Olaszországba –, ellenőrizze oltási státusát.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.03.30.