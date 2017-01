Kevesen ünnepeltek Trumppal Budapesten

Nekem ez a fékek és ellensúlyok téma a gyengém, remélem, Colleen Bell hazaviszi magával ezt a hülyeséget – mondta egy hölgy nem sokkal a Donald Trump eskütétele alkalmából szervezett „Jobb világrend beiktatási parti” kezdete előtt a budapesti Szabadság téren. Az ’56 Lángja Alapítvány, valamint a Hungarian TV Magazine of New York nevű szervezet által tartott rendezvényen nem volt egyedül véleményével, a legtöbben ugyanis olyan fordulatot várnak Trump beiktatásától, amely leszámol az „eddigi liberális elvekkel”, a globalizációval és a politikai korrektséggel.

hirdetés

Hamar kiderült azonban, hogy a részleteket illetően már nincsenek ilyen határozott elképzelések. Az egyik férfitól például azt kérdeztük, mit szól Donald Trump azon kampányígéretéhez, amely szerint hazatelepítené az amerikai cégeket, ezáltal pedig az ottaniaknak teremtene új munkahelyeket. – Nem lehet még tudni, hogy mit csinál majd, annyi minden elhangzik egy kampányban – hárította el érdeklődésünket. Márpedig egy ilyen lépés érzékenyen érintheti a magyarokat is, Szijjártó Péter külügyminiszter tavaly nyáron például arról beszélt, hogy az 1600, Magyarországon tevékenykedő amerikai cég mintegy százezer magyarnak ad munkát.

Megkérdeztünk ezért egy házaspárt is, hátha tudnak válaszolni, de szerintük sem lehet még tudni, mit tesz majd Donald Trump. – A legfontosabb, hogy a magyar–amerikai viszonyok rendbe jöjjenek, tarthatatlan, hogy az amerikai diplomaták a saját hazánkban szidnak bennünket – mondták.

A fagyos időben rendezett „partin” egyébként mindössze néhány tucatnyian vettek részt, sokan el is mentek, amikor kiderült, hogy a programban beharangozott felszólalók közül betegségre hivatkozva többen is lemondták a megjelenést.

Bayer Zsolt publicista viszont eljött, beszédében pedig az Index.hu Barack Obama leköszönő elnök tevékenységéről írt cikkét idézte fel, amelyben – állítása szerint – csak azt tudták pozitívumként emlegetni, hogy az Egyesült Államok „liberálisabb” lett. – Megosztottabb, erőszakosabb lett Amerika, nőtt a szegények és a gazdagok közötti szakadék, a környezetvédelmi ígéretekből pedig semmi sem lett – mondta Bayer Zsolt, aki szerint csak az olyan „liberális ügyek” erősödtek meg Obama kormányzása idején, mint a drog liberalizációja, a melegházasság támogatása és az abortusz engedélyezése.

– Szánalmas mérleg – fogalmazott a publicista, aki szerint Donald Trumpra óriási feladat vár, és le kell győznie azt a „beteg, ócska halálkultuszt”, amit szerinte a liberális értékrend képvisel. A publicista úgy vélte, új világrend van kialakulóban, amelyben az úgynevezett szabad sajtó hangját nem szabad összekeverni a nép hangjával.

– Elegünk van abból, hogy tolerálnunk kell a kisebbségeket, akik egyre extrémebbek és betegebbek – jelentette ki Bayer Zsolt, aki szerint manapság csak a keresztény, fehér emberek szava nem számít. A publicistának elege van a globalizációból, a hagyományos férfi-női szerepek kifigurázásából, valamint az „önmagát liberális sajtónak nevezők” diktatúrájából, akik – állítása szerint – minél inkább érzik a vesztüket, annál hangosabbak lesznek. – Ha valaki a keresztény, fehér ember jogait is szóba meri hozni, akkor olyan sajtója lesz, mint önnek – üzent Donald Trumpnak Bayer Zsolt, aki szerint még nem is sejti az új elnök, hogy mi vár rá.

Beszéde után már csak az egyik rendező szólalt fel élőben, betegség miatt ugyanis lemondta a részvételt Bencsik András újságíró, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő és Bogár László közgazdász is. Tóth Gy. László publicista levelet küldött, amelyben azt üzente az ünneplőknek, hogy olyan magyar–amerikai viszonyban reménykedik, amelynek vezérlője a józanság lesz. Szerinte Trumpot a tradíciókhoz ragaszkodó fehér középosztály szavazta meg, és álláspontja szerint Európában is a fehér őslakosok lázadása zajlik. – Ez is azt mutatja – tette hozzá –, hogy nincs vége a történelemnek, mint ahogyan Fukuyama jósolta, és a harc folytatódik.

hirdetés

Néhány méterrel arrébb egészen más véleményekkel lehetett találkozni, mintegy tucatnyi ember ugyanis Barack Obamát és Colleen Bell leköszönő amerikai nagykövetet ünnepelte. – Mi azért jöttünk ki, hogy köszönetet mondjunk az elnök úrnak és a nagykövet asszonynak az elvégzett munkáért. Egyelőre nem is foglalkozunk Trumppal, mert még nem lehet megítélni a tevékenységét – mondta Nelson Steven, a szervező Democrats Abroad Hungary nevű szervezet egyik tagja. A két csoport tehát csak egy dologban értett egyet: egyelőre lehetetlen megmondani, mit hoz a Trump-éra.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 21.