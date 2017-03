Kiállnak magukért a civilek a kormánnyal szemben

Móra Veronika az Ökotárs alapítvány ügyvezetője száll be egy rendőrautóba miután házkutatást tartott a rendőrség az alapítványnál 2014. szeptember 8-án

A kormány civilellenes kampányára válaszul több mint száz civil szervezet adott ki közös állásfoglalást – tudtuk meg az Ökotárs Alapítványtól. Levelükben hangsúlyozták, a különböző területeken dolgozó szervezetek egységesen elutasítják a kormány őket sújtó korlátozó és megbélyegző törekvéseit. Mint közös közleményükben írták, olyan ügyekkel foglalkoznak, amikre mások, köztük az állam sem fordít elegendő figyelmet, ezért inkább támogatást, semmint támadást érdemelnének a kormánytól.

A szervezetek felhívták a figyelmet, hogy az Országgyűlés 2017. első félévi jogalkotási terve szerint a közeljövőben napirendre kerül a működésüket meghatározó törvények módosítása. Egy 2017. március 14-én tartott sajtótájékoztatóból úgy tudják, hogy a Fidesz ötpárti konzultációt kezdeményez a „külföldről támogatott” szervezeteket érintő törvénytervezetről. A kormány erről nemzeti konzultációt is kíván kezdeményezni, egyelőre ismeretlen tartalommal. Egyes politikusok pedig odáig mentek, hogy némely civil szervezetek eltakarításának lehetőségét is felvetették, míg mások idegen ügynököknek nevezték őket.

Az aláírók szerint a szektor hatályos magyarországi szabályozása megfelelő keretet és kellő biztosítékokat ad ahhoz, hogy a civil szervezetek jogszerűen, átláthatóan és elszámoltathatóan csinálják azt, amire létrejöttek. Gazdálkodásuk átláthatósága ma is kielégítően szabályozott terület, ezért az állásfoglaláshoz csatlakozó szervezetek elfogadhatatlannak tartják, hogy az új jogalkotási elképzelésekről és a nemzeti konzultációról csak a sajtóból értesüljenek, illetve hogy egyes politikusok nyilatkozataikban megpróbálják a civileket lejáratni és megosztani. Elvárják a kormánytól, hogy az új törvénymódosítás az érintettek bevonásával, szakmai vitában nyerje el végső formáját, ahogy az egy demokratikus jogállamban elvárható, és ahogy azt Magyarországon is jogszabályok írják elő.

Mint korábban megírtuk, egyelőre sem időpontot, sem konkrét tervezetet nem kaptak az ellenzéki pártok arra az ötpárti találkozóra, amelyet a Fidesz kezdeményezett a napokban a külföldről támogatott szervezeteket érintő törvénytervezet ügyében. A Fidesz az év elején hirdetett nyílt háborút egyes Soros György által is támogatott civilek ellen, de ez a jelek szerint mégsem olyan sürgős a kormánypártnak. Pedig Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke akkor megüzente: „A Soros-birodalom álciviljeit azért tartják fenn, hogy a globális nagytőkét és a politikai korrektség világát átnyomják a nemzeti kormányok fölött. Ezeket a szervezeteket minden eszközzel vissza kell szorítani, és azt gondolom, hogy el kell innen takarítani. És most ennek, úgy érzem, eljött a nemzetközi lehetősége.” Németh Szilárd egyébként akkor több szervezetet is megnevezett, a TASZ-t, Helsinki Bizottságot, Transparency Internationalt és az Energiaklubot.