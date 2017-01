Kijelölték az első jégpályákat a Balatonon

Két önkormányzat, Keszthely és Siófok is kijelölte az első hivatalos jégpályákat a Balatonon. A meteorológiai előrejelzések szerint átmeneti enyhülés után a jövő héten is marad a hideg idő, egyelőre nem kell olvadástól tartani.

Horváth Ákos, a siófoki obszervatórium vezetője az MTI-nek kedden azt mondta, hogy a parttól távolabb 17-18 centiméteres jégvastagságot mértek, és a jég partközelben ennél jóval vastagabb is lehet.

Hozzátette: csütörtök délután ugyan melegfront érkezik a térségbe, ami plusz pár fokos maximális hőmérséklettel járhat, de a napi átlaghőmérséklet továbbra is alacsony marad. Olvadástól már csak azért sem kell tartani, mert pénteken újabb hidegfront éri el a Balatont. A téli sportolásra vágyóknak inkább a melegfronttal érkező csapadék okozhat gondot, ami megváltoztathatja a jégfelületet, a hétvégén – főként szombaton – pedig erős szélre lehet számítani.

A legutóbb 2011-ben volt ilyen vastag, sportolásra több helyen is alkalmas, tartós jégborítása a Balatonnak – mondta a szakember, aki figyelmeztetett arra, hogy jelenleg vékony hóréteg borítja a tó jegét, ellepve annak egyenetlenségeit. Ezért ahol lehet, mindenki maradjon a kijelölt jégpályákon, illetve a már kipróbált, biztonságos jégtáblákon, és kerülje a turzásokat, rianásokat.

A tapasztalatok szerint egy-egy összefüggő jégtábla egyenletes vastagságú és több négyzetkilométeres kiterjedésű is lehet. A tó északi partján fokozott óvatosságra van szükség, mert a korábbi északi szelek miatt a part mentén sok helyen felszakadt, majd újrafagyott jégborítás igen eltérő, egyes helyeken még nem kellő vastagságú – közölte Horváth Ákos.

Ügyelnek a biztonságra

Keszthelyen már vasárnaptól, Siófokon keddtől működik az önkormányzatok cégei által kijelölt jégpálya a Hírbalaton.hu tájékoztatása szerint. A két nagy balatoni városban műjégpályákat is üzemeltetnek, de népszerűbbnek mutatkozik a Balaton szabad jegén való korcsolyázás. A kijelölt jégpályák mellett néhány szolgáltatást (illemhely, büfé, kölcsönző) is igénybe lehet venni, és a hivatalos nyitvatartási időben (Keszthelyen 10 és 18 óra között, Siófokon 9 és 17 óra között) a korcsolyázók biztonságára is ügyelnek.

Balassa Balázs, a balatoni önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség elnöke az MTI-nek elmondta: évek óta nem alakult ki ilyen, korcsolyázásra több helyen alkalmas jégfelület a Balatonon, mint most. Kiemelte, a tóparti önkormányzatokra komoly nyomás nehezedik, hogy a tulajdonukban lévő strandokon jelöljenek ki jégpályákat.

A korábbi évek gyakorlata az, hogy a nagyobb települések teszik ezt meg, várhatóan nem lesz ez másként most sem. Ezeken a strandokon különböző szolgáltatásokat is biztosítanak az üzemeltetők, és lehetőség szerint büfé is nyit, ahol forró teát, forralt bort és némi harapnivalót is lehet vásárolni. Bizonyos strandokon, ha tartós marad a jég vastagsága, szervezett programokkal várják majd a vendégeket – tette hozzá.