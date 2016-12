Kiüríthetik az egykori fóti gyermekvárost

Két éven belül kiüríthetik a – fóti gyermekvárosként is ismert – Károlyi István Gyermekközpontnak otthont adó kastélyparkot – értesült a Magyar Nemzet. A tervek szerint lebontanák a parkban található szocreál épületeket, míg a műemléki szempontból is értékes, 1800-as években épült Károlyi-kastélyt és környékét teljesen felújítanák. A parkban kulturális központot alakítanának ki, sőt az is szóba került, hogy valamelyik budapesti múzeumot is áttelepítenék a városba. Ha megvalósulnak az elképzelések, akkor a gyermekváros mellett költöznie kellene a Fóti Szabad Waldorf Iskolának, és a szintén ott működő Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnáziumnak is. Forrásaink szerint a nagyjából száz gyereknek otthont adó terület kiürítését már régóta tervezik, a hazai gyermekgondozásban ugyanis a nagy központi ellátó intézmények helyett előtérbe helyeznék a lakásotthonokat. Ezekben jellemzően 10-12 gyereket helyeznek el, akik a képzett szociális munkások, nevelőszülők segítségével családhoz hasonló körülmények között élhetnek.

hirdetés

Korábban így szüntették meg például a battonyai gyermekvárost is, 2014-ben ugyanis az ottani otthon lakóit a közeli Orosházára költöztették. A döntést akkor azzal indokolták, hogy a gyerekek az iskolában, óvodában ugyan találkoznak más gyerekekkel, de maga a gyermekfalu Battonyán belül a város közösségétől elkülönülve működik. Az orosházi lakásotthonokban viszont elszórtan élnek a gyerekek nevelőszüleikkel, a szomszédaik pedig a városlakók, így ezek a gyerekek könnyebben alakíthatnak ki kapcsolatokat. A közösség teljes jogú tagjának érezhetik magukat, hiszen nem egy külön, „elkerített” területen élnek.

– A lakásotthonok az élethez közelebbi környezetet biztosítanak a gyerekeknek, mint a nagyobb intézmények – mondta a Magyar Nemzetnek Takács Imre, a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének elnöke. A kisebb közösségekben jobban részt vesznek a gyerekek a napi munkákban, a főzésben, vagy például a takarításban, az eddigi tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy a gyerekek jól érzik magukat a lakásotthonokban.

– Bizonyos problémák kezelésére viszont nem alkalmas a kisebb közösség sem, egy viselkedészavaros gyerek pedig hátráltathatja a többiek fejlődését is. Tévhit az is, hogy a nagy intézményeknek nincs kohéziós ereje, vagy hogy nem alkalmasak a gyerekek nevelésére – mondta Takács Imre, aki szerint minél előbb kerül egy gyerek lakásotthonba, annál nagyobb az esélye, hogy valamilyen szakmával a kezében kerül ki onnan.

A fóti Károlyi István Gyermekközpont Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

A fóti Károlyi István Gyermekközpontban állami gondozottakat, speciális és különleges nevelési igénnyel rendelkező gyerekeket, valamint a kísérő nélkül Magyarországra érkező kiskorú menekülteket is ellátnak. A menekültek kitelepítése miatt a Jobbik helyi népszavazást is kezdeményezett, pedig mindössze 38-an vannak a gyermekvárosban. A terület ráadásul állami tulajdonban van, azaz hiába lenne érvényes és eredményes a referendum, semmilyen következménnyel sem járna.

hirdetés

Nem tudni, hogy a kastélypark kiürítése és a felújítás mennyibe kerülne, valamint az sem tisztázott, hogy mi lenne a gyerekek sorsa. A fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól és a humántárcától, választ nem kaptunk. A gyermekközpont vezetői csak engedéllyel nyilatkozhatnak, a fenntartó azonban ezt feltehetően nem adta meg, mert megkeresésünket végül elutasították.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016. 12. 23.