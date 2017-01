Kocsis Máté nem tudja, mi az az OLAF

Csütörtökön tárgyalta a Fővárosi Közgyűlés a Borbély Lénárd csepeli polgármester által vezetett, úgynevezett Alstom-bizottság jelentését, amit a jelenlévők egyhangú támogatásával fogadtak el. Ehhez a témához kapcsolódott egy másik napirendi pont is, ezt Kocsis Máté józsefvárosi és Wintermantel Zsolt újpesti polgármester jegyezte.

Az Alstom-ügy tavaly márciusban pattant ki, miután a brit Jelentős Csalások Elleni Hivatal (Serious Fraud Office) vádat emelt a francia metrókocsi-építő cég egyik brit vezetője ellen, kenőpénz gyanújával. Azóta kiderült, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal (European Anti-Fraud Office, de a rövidítés, vagyis az OLAF a francia elnevezésből jön: Office de Lutte Anti-Fraude) is vizsgálódik az ügyben, hiszen a metrót uniós pénzből építették, és 76,6 milliárd forintnyi támogatást fizettetnének vissza Magyarországgal.

Az OLAF jelentése körül azóta is folynak a politikai viták, csak abban ért mindenki egyet, hogy jó lenne, ha mihamarabb nyilvánosságra kerülne. Ezt célozta a már említett Wintermantel–Kocsis-előterjesztés is, de a javaslat szövegezői összekeverték benne a Jelentős Csalások Elleni Hivatalt az Európai Csalás Elleni Hivatallal. Az előterjesztéshez többen is hozzászóltak, de a hiba senkinek nem tűnt fel, és a javaslatot is így fogadta el végül a közgyűlés, a jelenlévők teljes támogatásával.