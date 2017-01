Komolyan vehető erő is lehet a nyugdíjasok pártja

Adja Isten, hogy sikerüljön nekik a nyugdíjasok ügyét képviselni – reagált lapunknak Iván László, a Fidesz Nyugdíjas Tagozatának tagja (korábbi elnöke) arra, hogy egy nyugdíjasokból álló szervezet, az Idős Demokraták Szövetsége (IDSZ) bejelentette: nyugdíjaspártot alapít ugyanezzel a névvel. A volt fideszes képviselő érdeklődésünkre azt mondta, az ügy részleteit nem ismeri. Az azonban egyértelmű, hogy a nyugdíjasok ügye fontos a társadalomnak, és az idősek ereje politikailag meghatározó, így nem meglepő, hogy egyesek próbálnak szavazatokat „elszipkázni”.

– Van fantázia a generációs alapú rétegpártok létrehozásában. Alig több mint egy évvel a 2018-as választás előtt, egy befagyott pártstruktúrában van ekkora „rés”, azaz van igény a társadalomban az új pártokra. Azt ugyanakkor egyelőre nem lehet megjósolni sem, hogy mekkora az esélye a sikerre a párttá alakulást tervező IDSZ-nek – mondta lapunknak László Róbert. A Political Capital választási szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy egy idősödő társadalomban egyre jelentősebb lesz a nyugdíjaskorúak aránya, egyre nagyobb lesz ez a szavazói bázis, amely ráadásul az átlaghoz képest aktív is. A választási rendszer pedig a könnyített jelöltállítás miatt kedvez a frissen induló formációknak.

– Az új párt is nyilván az eleve aktív nyugdíjas rétegre és ezen belül a csalódott idősekre, a pártokból kiábrándultakra építene – mondta László Róbert, hozzátéve, hogy ha komoly formációvá lép elő az IDSZ, akkor a Fidesz várhatóan ellenük is lejárató kampányt indít, hiszen a jelenlegi kormánypárt bázisának egy részét épp az idősek adják, akik nélkül aligha tudna választást nyerni. László Róbert szerint az első üzenetek alapján akár komolyan vehető erő is kialakulhat, bár azt továbbra sem tudni, hogy valójában kik ezek, illetve honnan van pénzük.

A leendő új párt egyik alapítója, Kabai Tibor jelenleg a Bizalom önkéntes nyugdíjpénztár ügyvezetője, de információink szerint nem kötődik párthoz, és egyetlen jelenlegi pártnak sem volt tagja korábban. A január végére tervezett párttá alakulás előtt azonban több, időseket képviselő szervezetet is felkeresett, így egyeztetett a Nyugdíjasok Országos Szövetségével, a Ligával és a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozatával. Utóbbi elnöke, Tóth Mihály lapunknak azt mondta, valóban megkeresték őket, de szakszervezetként nem állnak be pártok mögé. Konkrét ügyekben, szakszervezeti érdekek alapján ugyanakkor elképzelhetőnek nevezte az együttműködést a leendő alakulattal.

A leendő párttal kapcsolatban Kabai Tibor a 168 Órának azt mondta, tavaly november 30-án volt az első megbeszélés, ahol eldöntötték, hogy civil szervezet már nem elegendő, szükség van a nyugdíjasok politikai képviseletére. – Indulunk a 2018-as országgyűlési választáson – mondta. A formálódó párt alapítója nem tagadta: rétegpárt akarnak lenni, és elsősorban azokat a kérdéseket veszik majd elő, amelyekben konszenzus van az idős emberek körében, amelyekben együtt tud működni a „nercbundás rózsadombi hölgy és a falusi, templomba járó nyugdíjas is”. Az IDSZ fő célja az alapnyugdíj megteremtése, de azt még nem jelölték meg, hogy mekkora összeget szeretnének kiharcolni. A szervezet a tervek szerint februárban kezd el pártként működni, és azt mondják, hogy egyelőre nem szeretnének együttműködni semmilyen létező párttal.

Korábban már létezett Magyarországon nyugdíjaspárt – hívta fel rá a figyelmet az Index. A Nyugdíjasok Pártja 1990-ben és 1994-ben indult is a választáson, de alig szedett össze néhány szavazatot.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 19.