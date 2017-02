Kompromittáló felvételek készülhettek magyarokról a moszkvai Ritzben?

Vajon hány befolyásos minisztériumi döntés-előkészítőt és vállalkozót tart a markában Kiss Szilárd volt agrárattasé? – teszik fel a kérdést a parlament nemzetbiztonsági bizottságának lapunknak nyilatkozó ellenzéki tagjai.

Nemrég még azt találgattuk, hogy Donald Trump moszkvai szexorgiáiról az orosz titkosszolgálat által készített felvétel – már ha létezik, ahogy azt egy brit titkos ügynök tanulmányában állította – alkalmas-e az Egyesült Államok tavaly megválasztott elnökének zsarolására, befolyásolására. Ma már az a kérdés, hogy hány magyar üzletembernek, vállalkozónak és ilyen-olyan rendű és rangú minisztériumi tisztviselőnek okozhatna kellemetlen perceket Kiss Szilárd vagy az ő, állítólag az orosz szolgálatokkal kapcsolatban álló barátnője, esetleg maguk az orosz titkosszolgálatok. Az Index.hu hétfői cikkében ugyanis arról írt a Magyar fejesek a Ritz-Carltonban, ahol Trumpot is levideózhatták az oroszok című cikkében, hogy magyar állampolgárokról is készülhettek kompromittáló felvételek.

Kiss ugyanis a portál információi szerint rendszeresen megfordult magyar vendégeivel abban a hotelben, ahol még elnökké választása előtt legalább egy alkalommal Trump is lakott, és ahol állítólag az orosz titkosszolgálat, az FSZB felvételeket készített. Ha ez igaz, akkor már nem is az a kérdés, zsarolható-e a magyar agrárelit azon része, amelynek moszkvai útját Kiss egyengette, hanem az, hogy mennyire, és hány emberről van szó. Az Index szerint az egykori moszkvai agrárattasé luxusszállodákba, éttermekbe vihette vendégeit, fizette helyettük a cechet, de előfordult olyan is, hogy – miként a portál fogalmazott – „megjöttek a lányok”.

Vajon hány befolyásos minisztériumi döntéselőkészítőt és vállalkozót tart a markában Kiss Szilárd volt agrárattasé? – teszik fel a kérdést a parlament nemzetbiztonsági bizottságának lapunknak nyilatkozó ellenzéki tagjai. Megjegyezték, hogy a férfi nem is olyan rég még a titkosszolgálat orra előtt ellenőrizetlen anyagi helyzetű, foglalkozású és hátterű oroszok ezreit (mintegy négyezerről tudni hivatalosan) juttatta schengeni vízumhoz magyar agrárérdekekre hivatkozva kivételes eljárásban, lényegében minden előírást felrúgva és felrúgatva az ügyintézőkkel.

Eddig is tudtuk, mondták, hogy Kiss Szilárd nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Kétszer is megbukott az úgynevezett C-típusú nemzetbiztonsági ellenőrzésen. Csak azt nem tudtuk, hogy miért maradhatott ennek ellenére agrárattasé? Miért kényszeríthette rá akaratát a moszkvai konzulátusra, ahol „kérésére” számolatlanul adták ki a vízumokat? És miért maradhatott még akkor is befolyásos ember, amikor már mindenkinek kínos volt a személye, a külügy- és a Földművelési Minisztériumnak egyaránt, nem beszélve a titkosszolgálatokról?

Mirkóczki Ádám, a nemzetbiztonsági bizottság jobbikos tagja szerint most már sejthető a válasz. Ha név szerint nem is ismerjük még azokat, akik védik, tudjuk, miért teszik. És ez meglehetősen lehangoló, tette hozzá, nem beszélve arról, hogy így az ügy sokkal nagyobb nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet, mint azt a szolgálatok múlt heti „őszinte beszámolóiból” tudni lehet.

A nemzetbiztonsági bizottság múlt heti üléséről – főleg ellenzéki nyilatkozatok alapján – csak annyi derült ki, hogy nem volt szó „lányokról”, több ezer eurós vacsorákról és másféle urizálásról sem. Azonban a szolgálatok sejtetni engedték, hogy Kiss sok mindent megtehet és meg is tett annak érdekében, hogy az ujjai köré csavarja azt, akiről úgy gondolta, még szüksége lehet rá.

Így – az Index legfrissebb értesülése szerint – azt is megtehette és gyakran meg is tette, hogy olyan, az orosz titkosszolgálat által már csak a Vörös tér közelsége miatt is szigorúan ellenőrzött luxushotelbe vigye vendégeit ellazulni, amelyet épp ezért a külföldön tárgyaló magyar üzletembereknek és minisztériumi tisztviselőknek sem javasolna tárgyalásai helyszínként a magyar titkosszolgálat. Amelyekről okkal feltételezhető, hogy bepoloskázta őket az orosz „Cég”. Szállásnak sem ajánlanák ezeket, de a legtöbb Moszkvába utazó esetében a Ritz ára amúgy sem megfizethető.

Kiss számára az volt. Annak ellenére, hogy cégei finoman szólva sem voltak sikeresnek mondhatók. A részben orosz, részben lichtensteini offshore tulajdonban lévő borkereskedő cége, a Monten Tokaj Kft. – melynek közbenjárására a 4000 ismeretlen orosz schengeni vízumot kapott a magyar konzulátustól, az összes ott kiadott üzleti vízum 45 százalékát, hogy aztán soha be ne tegyék a lábukat Magyarországra – felszámolás alatt áll.

Kiss Szilárd moszkvai ténykedése és annak esetleges magyarországi nemezbiztonsági vonatkozásai vélhetően újra napirendre kerülnek majd a nemzetbiztonsági bizottság szerdai ülésén, miután kiderült, hogy a szolgálatok, amelyek saját bevallásuk szerint mindenről beszámoltak, csak azokat a pikáns részleteket hallgatták el, amelyekből az ügy politikai kockázatait felmérhették volna a képviselők.

Kérdés persze, jegyezte meg egy az ügyet részben ismerő titkosszolgálati szakértő, sikerül-e kideríteni, hogy kiket etetett, itatott Kiss, ha tényleg volt ilyen, és mit kért, majd mit kapott ezért cserébe? És ki fizette a végszámlát: a kényeztetett vállalkozó, mi mindannyian az adónkban, vagy az orosz titkosszolgálat?

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 28.