Kormányjáték az OLAF-jelentés körül

Az OLAF-jelentés az első betűjétől az utolsóig a nyilvánosságra tartozik, mert abban a 4-es metró beruházásánál elköltött magyar és uniós közpénzekről van szó – jelentette ki lapunknak Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke azzal kapcsolatban, hogy tegnap a kormányközeli Figyelőben – a Schmidt Mária, a Terror Háza főigazgatójának tulajdonában álló hetilapban – „részletek” jelentek meg az ügyről. Bár a médiumok egy része tegnap arról adott hírt, hogy a Figyelő nyilvánosságra hozta, mások szerint kiszivárogtatta a Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter által három hete ismertetett jelentést, ezt maga a lap cáfolta: „különböző forrásokat felhasználva” utánajártak a tényeknek, így „megalapozott képet” sikerült maguknak kialakítaniuk a dokumentum tartalmáról. Részletezték Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökséget vezető miniszter helyettesének január 17-i sajtótájékoztatóján elhangzottakat: „Az OLAF-jelentés összesen ötvenhét szerződésnél tárt fel szabálytalanságokat és vetette fel korrupciós bűncselekmények gyanúját, és közülük öthöz kapcsolódik az okozott csaknem 167 milliárdos kár 96 százaléka.”

A Figyelő szerint a 4-es metró 452 milliárd forintos beruházását 181 milliárddal támogató unió 76,6 milliárd helyett „csak” 59 milliárdot követel vissza. Ezek szerint a vezérlőrendszereket szállító Siemens 31,7 milliárdos szerződésénél 21,6 milliárd, az alagútépítő Bamco-konzorcium 62 milliárdos megbízásából 8 milliárd, az állomások belsőépítésével megbízott Swietelsky 40 milliárdja után 7,6 milliárd forintnyi uniós támogatást kell visszafizetni. A Strabag-Hídépítő Zrt. a Baross téri állomás szerkezetépítéséért kapott 3,7 milliárd forintot, itt 2,5 milliárd forintot kérhetnének majd Magyarországtól. A hetilap szerint az OLAF, azaz a Csalás Elleni Európai Hivatal az Alstommal kötött szerződés miatt „teljes visszatérítésként” 22,9 milliárd forintot javasol. Csakhogy a 2006-os dokumentum 65 milliárd forintról és a 4-es, valamint a 2-es metró szerelvényeinek együttes szállításáról szólt. A beszerzést végül tavaly bevonták az uniós források közé.

A nyilvánosságról az EU-s hivatal dönthet

Két és fél hete Csepreghy Nándor még 452 milliárd forintos beruházást emlegetett. Tarlós István (Fidesz–KDNP) főpolgármester lapunknak tegnap minderről azt mondta: frissen kapta meg a 4-es metró végelszámolását. – A beruházás összesen 406 milliárd forintba került, a magasabb összeg a 2010 előtti, azóta részben újratárgyalt, részben per alatt álló többletkövetelésből eredt – mondta a főpolgármester, aki szerint a Figyelő eltalálta az általa is említett visszafizetendő összeget. – Az OLAF-jelentés egyetlenegy esetben kér a mi időszakunkra eső szabálytalanság miatt vissza pénzt, de nem – ahogy írták – 116 millió forintot, hanem alig 40 milliót. A dokumentum azt is megállapítja: azzal, hogy a főváros a műszaki ellenőrzéssel egyik saját cégét közbeszerzés nélkül bízta meg, még súlyosabb szabálytalanságot szüntetett meg – emelte ki Tarlós István, aki a teljes jelentés nyilvánosságra hozását szorgalmazza.

Péterfalvi Attila leszögezte: a teljes nyilvánosságról csak az adatgazda, az OLAF dönthet. – Az uniós adatvédelmi rendelkezések miatt erre Lázár Jánosnak kellene, illetve kellett volna már decemberben megkérnie a brüsszeli szervezetet – tette hozzá a NAIH elnöke.

