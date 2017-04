Kósa: A CEU egy fantomegyetem

Egyetlen szabályosan működő külföldi egyetem van Magyarországon, ez a McDaniel College, a többi 27 nem tartja be a törvényeket – közölte a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában hétfőn.

Kósa Lajos elmondta, az Oktatási Hivatal (OH) ötévente vizsgálja felül a Magyarországon működő külföldi egyetemek engedélyét, ennek 2016-ban jött el ismét az ideje. A vizsgálat kimutatta, hogy egy kivétellel nem működnek megfelelően ezek az intézmények – tette hozzá.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A frakcióvezető úgy fogalmazott, ilyen „tömeges törvénysértés” esetén felvetődik, hogy esetleg a szabályozás is rossz.

A 444 beszámolója szerint Kósa arról is beszélt, hogy látni kell: két egyetem van, a CEU New York államban és a Közép-Európai Egyetem Budapesten, és míg utóbbit senki nem akarja piszkálni, előbbi csak papíron létezik, egyetlen diákja sincs, és a nem létező hivatkozással ad ki amerikai diplomát. „Ez egy fantom egyetem” – jelentette ki Kósa, aki szerint jó ha két titkárnő ül valahol New Yorkban egy irodában CEU felirattal, de a maga részéről ebben sem biztos.

Az MTI tudósítása alapján Kósa Lajost kérdezték az LMP lobbitevékenységre vonatkozó javaslatáról is, amely szerint kötelező érvényű regiszterben kellene nyilvántartani a lobbistákat, a politikai élet szereplőit pedig arra köteleznék, hogy tegyék közzé, ha egy lobbista náluk kívánt kijárni valamit. A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője szerint a javaslat „életszerűtlen”, „betarthatósága kétséges”.

Ezrek tüntettek vasárnap a CEU mellett Budapesten. A demonstrációt az Oktatási szabadságot nevű Facebook-csoport szervezte. A szervezők a CEU-t is érintő felsőoktatásitörvény-tervezet visszavonását kérték, és arra hívták fel a figyelmet, hogy Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős uniós biztos is kiállt a CEU mellett.

Közben az ELTE rektora egyetempolitikai szempontokra hivatkozva arra kérte a karok dékánjait, hogy egyetlen szak se álljon ki külön véleményt nyilvánítani a CEU bezáratásáról, amíg hétfőn, nem terjeszti azt az egyetem és a rektori konferencia vezetése elé. A kérés azért is meglepő, mert a 444.hu értesülései szerint a törvénymódosító javaslat már hétfőn a parlament napirendjére kerülhet kivételes eljárással.

Az elmúlt napokban tudósok, Nobel-díjasok, értelmiségiek biztosították szolidaritásukról a CEU-t. Hétfőn 99 erdélyi értelmiségi írt levelet „A nemzetközileg elismert tudás érték Erdélyben” címmel Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások miniszterének, melyben állást foglalnak a Közép-európai Egyetem mellett – olvasható az intézmény honlapján. A levélben az aláírók aggodalmukat fejezik ki tervezett törvénymódosításról, mert, mint mondják, az olyan helyzetet teremt, amelyben a Közép-Európai Egyetem budapesti működése ellehetetlenedik. Pénteken több mint 150 jeles európai és amerikai tudós írta alá a CEU-t támogató nyílt levelet. Többek között 14 Nobel-díjas, hét John Bates Clark-érmes, valamint az európai, az amerikai és a Nemzetközi Közgazdasági Társaság elnöke, számos más díjnyertes személyiség. A tudósok a „lehető leghatározottabban” azt kérik, hogy a kormány vonja vissza a törvénymódosító javaslatot.