Kövér Lászlót kérik, ne lehessen bármiről népszavazást kiírni

A Honfoglalás 2000 egyesület szerint túl sokba kerül egy népszavazás ahhoz, hogy egyes pártok mondvacsinált okokból is kezdeményezzék: Kövér László házelnökhöz fordultak, határozatban korlátozza a népszavazás kereteit.

Erős közleménnyel jelentkezett vasárnap a Honfoglalás 2000 egyesület: a civil szervezet levélben kérte Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét, hogy tegyen javaslatot egy határozatra, amely tiltaná az alapos indok nélküli népszavazási kezdeményezéseket.

A Honfoglalás 2000 azzal érvel, hogy túl sokba, öt–nyolc milliárd forintba kerül egy népszavazás ahhoz, hogy egyes pártok és mozgalmak „mondvacsinált okból”, politikai haszonszerzés vagy adatgyűjtés céljából erről referendumot kezdeményezzenek – és nem lehet a népszavazás intézményét a napi politikai harcok eszközévé tenni.

Az egyesület azt is javasolta, hogy aki referendumot kezdeményezne, tegyen le kauciót, amelyet csak a „sikeres népakarat kinyilvánítása esetén” kaphatna vissza – idézi a szervezet közleményét az MTI.

A Honfoglalás 2000-et a Szilvási György vezette Nemzeti Szociáldemokrata Párt hozta létre. Az egyesület legutóbb azzal rukkolt elő, hogy az október 23-i nemzeti ünnep előtt előzetes letartóztatásba kellene helyezni Juhász Pétert, az Együtt elnökét – nehogy vérontásig fajuljon, hogy az ellenzéki pártvezető és csapata is elmegy a Kossuth téren tartott állami ünnepségre. Juhászt végül a rendezvényt biztosító Valton emberei nem is engedték be a térre, néhány sípos szimpatizánsának viszont sikerült bejutnia.

Ha úgy vesszük, a Honfoglalás 2000 látnoki erővel bírhat, mert az ellentüntetőket alaposan megrángatták az állami ünnepen, Ungváry Krisztián történészt például úgy megütötte valaki, hogy a vére is eleredt.

Az egyesület egyébként 2015-ben már azt is felvetette, hogy elfogatóparancsot kellene kiadni Angela Merkel német kancellár ellen.