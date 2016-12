Kövér lenyomta akaratát Orbán torkán?

Áder János újbóli jelölése az államfői posztra azt mutatja, hogy nem minden kérdésben érvényesül Orbán Viktor akarata – ezt Török Gábor mondta a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. A politológus szerint Kövér László házelnök, aki a kormánypárt választmányi elnöke is, még mindig az a politikus, aki képes befolyásolni a Fidesz döntéseit.

A politológus így fogalmazott: „A miniszterelnök is képes engedni olyan ügyekben, amikor azt gondolja, hogy esetleg a Fideszen belüli feszültség, az ártalmasabb lenne, mint az, hogy most ki a köztársasági elnök.” Török Gábor szerint Áder János esete azt mutatja, hogy bár a politikai rendszert úgy festjük le, mint amiben egyetlen ember akarata érvényesülhet csupán, ez messze nincs így. „Még a Fideszen belül is lehetséges olyan, hogy nem Orbán Viktornak forgatókönyve szerint alakulnak az események” – mondta az elemző.