Külön indulást mérlegel a fővárosi MSZP

Több alternatívát is mérlegeltek a fővárosi szocialisták a napokban arról, hogyan készüljenek a választásokra, konkrétan hogyan álljanak most a DK-hoz és a többi baloldali kis párthoz. Budapesten ugyanis sokkal jobb a viszony közöttük, mint az országos kommunikációban megmutatkozik, hiszen több kerületben is szoros az együttműködés. Ezt árnyékolta be – bár leginkább a DK-val való együttműködésre lehet hatással –, hogy Botka László mint az MSZP miniszterelnök-jelöltje egy héttel ezelőtt nyíltan a baloldal terhének nevezte, és visszavonulásra szólította fel Gyurcsány Ferencet.

A Magyar Nemzet információi szerint a hét utolsó napjaiban Miskolcon tartott kihelyezett ülést a fővárosi MSZP, a tanácskozáson pedig több forgatókönyvet is végigvettek. Úgy tudjuk, hogy egyöntetűen kiálltak Botka László és az új szavazók megszólítását célzó terve mellett, éppen ezért kezdtek el gondolkozni azon az eshetőségen, hogyan tudnák megoldani, ha végül külön kellene indulniuk a jövő tavaszi választásokon. Ez persze csak úgy működhetne érdemben, ha a budapesti választókerületekben – amelyek jelentős részében esélyesnek tekinti magát a baloldal – meg tudnának egyezni, hogy csak egy jelölt álljon fel a kormánypárti indulóval szemben.

Úgy tudjuk, a miskolci tanácskozáson a Momentum Mozgalom is szóba került, és alapjában arra jutottak, nem konfrontálódnak velük. Úgy látják ugyanis, az új mozgalom elsősorban a kisebb pártokra, nem pedig rájuk jelent veszélyt. Az olimpia után az ügynökkérdést vették elő, amiből az látszik, hogy az LMP szavazóbázisát próbálják megszólítani.

Habár az MSZP egyelőre teljes mellszélességgel kiáll Botka László mellett, Szeged polgármesterének az együttműködésről szóló hivatalos tárgyalásai egyelőre nem a sikert tükrözik. Az LMP-nél elutasításba ütközött, de az Együtt-tel sem túl biztató a kezdet a jövő hétre tervezett egyeztetés előtt. Éles ellentétet jelent, hogy az Együtt önálló listán akar indulni, ráadásul a kis pártot vezető Juhász Péter tegnapi nyílt leveléből kiderült: igen zokon vették, hogy szerdai dunakeszi fórumuk egy részét Fekete Zoltán szocialista politikus az aktivistáival együtt kifütyülte. A konfliktus háttere egy fóti önkormányzati ügy.

Továbbra is feszült a viszony a DK-val. Gréczy Zsolt szerint várják, hogy az MSZP jelentkezzen náluk, hiszen a szocialistákkal a megbeszélések jól zajlottak, majd Botka megjelenésével fagytak be. A DK szóvivője egyúttal Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban leszögezte: nem lehet tehertétel a baloldal számára az, aki utoljára nyert nekik választásokat.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 25.