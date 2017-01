Kunhalmi Ágnes állítja, a kormánypropagandát nevette ki

Annyira nevetséges és kínos volt, ahogy a kormánypropaganda próbálkozott, hogy egyszerűen nem lehetett nem kinevetni a görcsös igyekezetet – ezzel magyarázta a Magyar Nemzet megkeresésére Kunhalmi Ágnes (MSZP), hogy múlt pénteken, vagyis a mögöttünk hagyott év utolsó előtti napján miért tört ki néhányszor nevetésben saját sajtótájékoztatóján. Több operatőr is megörökítette, amint a szocialisták budapesti elnöke az állami televízió riporterének a Jobbik és a baloldal esetleges összefogását feszegető kérdéseire válaszolgat, Medgyessy Péter nemrég felvetett együttműködésétől kezdve odáig, hogy mi lenne, ha a Demokratikus Koalíció belemenne az összefogásba. A riporter szavaira, miszerint Gyurcsány Ferenc már utalgatott ilyen helyzetre, Kunhalmi Ágnes annyit mondott csak, hogy „akkor megyünk át a hídon, ha odaértünk” – majd elkezdett nevetni.

Az MSZP-politikus lapunknak azt is leszögezte, hogy a komplett sajtótájékoztató valójában arról szólt: először üzeni a miniszterelnök az országnak, hogy az előrelépés kulcsa nem a tudás, hanem a lopás.

Egyébként már a sajtótájékoztató kezdése is hasonló, „vicces” hangulatban zajlott. Kunhalmi Ágnes ugyanis többször nekifutott annak az indulómondatnak, hogy „2016 a Fidesznek és a kormánynak a bukások és lebukások éve volt”. Először ugyanis leejtette a tollát, így kicsit nevetni kezdett, majd kijelentette azt is, hogy „nem vagyok a helyzet magaslatán”. Később még azt is hozzátette, hogy „majd összeszedjük magunkat”. Ám még ekkor is nevetett, és ez csak fokozódott, amikor egyik munkatársa jelezte neki, hogy ne szilveszteri adást csináljanak.

A kormánypárti média a történtek után azt kezdte találgatni, mi lehetett Kunhalmival. Felmerült az alkohol, de még a drog kérdése is. A Habony Árpád érdekeltségeibe sorolt egyik, az elmúlt időszakban például Vona Gábor Jobbik-elnök lejáratására szolgáló cikket megjelentető bulvárportál, a Ripost.hu például arról értekezett: „Nyilvánvalóan valamiféle szer befolyása alatt állhatott.” A témát az Origó.hu is átvette.

Nem hagyta szó nélkül a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára sem, amikor megkérdezték a véleményét szombaton egy más témában tartott sajtótájékoztatón. Dömötör Csaba szerint a felvétel éppen olyan szórakoztató, amilyen elszomorító. Mint fogalmazott, nem tudja, hogy Kunhalmi Ágnes milyen befolyásoltság alatt volt pénteken, de ő jóhiszemű, és szerinte a szilveszter közeledése befolyásolta a képviselőt. – Úgy zárta az évet, ahogy a szocialisták töltötték: teljes összevisszaságban – mondta a kormánypárti politikus.

Az MSZP hivatalos internetes oldalára ezúttal is felkerült az eseményről készült videó, ám megvágva. Az elején nem látszik vagy hallatszik a nevetés, csak onnan kezdődik a felvétel, amikor Kunhalmi Ágnes belekezd a néhány perces sajtótájékoztatójába.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 02.