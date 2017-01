Lassan haladnak a közérdekű nyomozások

Egyértelmű a „packázás” a rendőrség és az ügyészség részéről a közérdeklődésre számot tartó ügyek többségében. Hogy szándékos-e vagy véletlen, azt mindenki döntse el maga – fogalmazott a Magyar Nemzetnek a fideszes Tényi István, aki az elmúlt másfél hónapban is rengeteg ügyészségi bejelentést tett gyanús tranzakciókkal, intézkedésekkel összefüggésben. – Ami a kormányzatnak kényes ügy, vagy csak ennek gyanúja merül fel, ott vagy nem indul nyomozás, vagy ha mégis, a legtöbb esetben elhal a hivatal útvesztőiben. Sokszor két-két és fél hónapig nem érkezik válasz. Ahol viszont a kormánypártok esetleg profitálhatnak az eljárásból, ott szinte rekordgyorsasággal lépnek a bűnüldözésre hivatott szervek – fogalmazott.

hirdetés

Két nyomozás

Az utóbbi másfél hónapban az összesen harminc beadványából egyetlen vádemelés sem lett. Mindössze két esetben indult nyomozás, hat ügy sorsáról semmit nem tudni, ötben pedig feljelentéskiegészítést rendeltek el a hatóságok – sorolta a tapasztalatait Tényi István. Azon sem lepődött meg, hogy az egyik eset, amelyben a hatóságok igyekeztek hatékonyan fellépni, a karácsonyi Orbán-interjú volt.

A kormányközelbe került vidéki lapokban és azok internetes felületein megjelent interjúhoz az egyik nyomtatott kiadásban – a Fejér Megyei Hírlapban – ismeretlenek bizonyos pontokon hozzáírtak szövegrészeket.

A másik nyomozás pedig az Alstom-ügyet érinti (ebben már több eljárás is folyik), amiből a korábbi fővárosi vezetés jöhet ki rosszul. A belvárosi Fidesz-tag szerint ezek az eljárások nem érintik kellemetlenül a kormányt vagy a Fideszhez közel állókat, ezért is észlelhető némi előrelépés.

Szájzár, Pharaon, lakásmutyi

Ugyanakkor nem történt bűncselekmény, így hivatali visszaélés sem azzal, hogy „szájzárat” kaptak az Emberi Erőforrások Minisztériumának intézményei, vagyis egyes vezetők nem nyilatkozhatnak a sajtónak. A Központi Nyomozó Főügyészség a többi között azzal söpörte le az ügyben érkezett beadványt, hogy szerintük Balog Zoltán miniszter hivatali kötelessége teljesítése közben jogszerűen járt el, amikor a felügyelete alá tartozó szervek működését érintően kommunikációs tevékenységüket is szabályozta. Bűncselekményt pedig nem valósít meg önmagában, ha „a hivatalos személy hivatalos eljárása vagy intézkedése az érintett személy számára hátrányos helyzetet eredményez”.

A hatóságok szerint nem kifogásolható az sem, hogy nem intézkedtek a körözés alatt álló – azóta elhunyt – Ghaith Pharaon elfogásáról magyarországi tartózkodása idején. A vádhatóság érve az volt, hogy a körözésekben tizenegy álnév és több különböző születési adat is szerepelt, ám az itthoni nyilvántartásban szereplő, „a körözésben megjelölt születési adatokkal rendelkező személy nem kapott vízumot és tartózkodási engedélyt, illetve regisztrálható módon nem is lépett be Magyarország területére”. Így viszont „intézkedési kötelezettség elmulasztása” sem állapítható meg – érveltek. Amikor az ügyben bejelentést tevő Tényi István kifogásolta, hogy két hónap után, többszöri megkeresésre sem kapott semmilyen tájékoztatást, a BRFK azt írta neki, hogy „értesítési kötelezettség hiányában ön nem került tájékoztatásra”, mivel a nyomozó hatóságnak csak az ügyészt kell értesítenie, illetve a sértettet is, ha a bejelentést nem utóbbi tette. Tényi István úgy véli, ebből is jól látszik, hogy a kormányzat számára problémás ügyeket sokszor nevetséges indokokkal utasítják el vagy húzzák a végtelenségig.

Feljelentéskiegészítést rendeltek el például a lapunkban ismertetett, budavári lakásmutyiként elhíresült ügyben is, amelynek lényege, hogy titokban, a valódi piaci ár töredékéért osztottak önkormányzati lakásokat a Várban egyes „bizalmasoknak”. A fideszes polgármester, Nagy Gábor Tamás is kirívóan jutányos áron bérelhet önkormányzati lakást a saját maga vezette hivataltól. A Magyar Nemzet írta meg később azt is, hogy a IX. kerületben is nagyvonalúan bántak egymással a Fidesz–KDNP képviselői: ott is a piaci árak töredékéért osztogatják egymás között a többnyire felújított önkormányzati ingatlanokat. Szintén a feljelentéskiegészítés szakaszáig jutott el az, hogy Budapest egyik legértékesebb, a Gellérthegyen fekvő telkén egy új villa építése közben olyan fákat is kivágtak, amelyekre nem is kaptak engedélyt. A villát a 444.hu szerint Mészáros Lőrinc érdekeltsége építi.

Türelem kell hozzá

Nem érkezett még semmilyen tájékoztatás a hatóságok részéről azzal a december 22-ei bejelentéssel kapcsolatban, ami a Hír TV munkatársainak megfenyegetéséről szólt. (Az Országos Roma Önkormányzat közgyűlésén az egyik képviselő azzal fenyegetőzött, hogy megveri a stábot, ha felvétel készül róla. Beszámolók szerint a képviselő annak a nőnek az édesanyja, aki egy korábbi közgyűlésen gyomron vágta a televízió egyik munkatársát.) Szintén halódó ügy a Gyöngyösi Márton jobbikos képviselővel kapcsolatos bejelentés. A Népszavában jelent meg egy fotó a képviselőről és egy férfiról, akit a Magyar Nemzeti Arcvonal egyik prominenseként és a Hídfő újságírójaként jelöltek meg (bár az érintett ez utóbbit az Indexnek tagadta). Gyöngyösi Márton utóbb arról beszélt, hogy a cikk egyértelműen a Habony-művek stílusa. Ebben az ügyben még azt sem sikerült eldönteni majdnem két hónap alatt, hogy ki vizsgálja meg a bejelentést. Az ügy az V. és XIII. Kerületi Ügyészségről indult, majd a Központi Nyomozó Főügyészségre került, ahonnan végül a Legfőbb Ügyészség döntése alapján visszajutott az eredeti helyre, a kerületi vádhatósághoz.

hirdetés

– Türelem kell hozzá – mondta a bejelentései kapcsán Tényi István. Úgy gondolja, amit csinál, a kívülállónak talán őrültségnek tűnhet, mindez azonban kordokumentum, és remek lenyomata a mai, elképesztő közállapotoknak.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 17.