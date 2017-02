Lázár: Az elmúlt időszak legnagyobb botránya előtt állunk

Miközben Visegrádon zajlik a Fidesz-KDNP zárt frakcióülése, Lázár János, a Miniszterelnökség vezetője szokásos heti sajtótájékoztatóján áll az újságírók elé.

Cikkünk folyamatosan frissül.

hirdetés

Számos felvetést tárgyalt meg a kormány a veronai buszbaleset után, ennek eredményeképpen iskolai konzultáció indulhat a buszos osztálykirándulásokról, ezt elméletileg az EMMI vezeti le – közölte Lázár János a tegnapi kormányülés eredményéről. Kikérhetik a szülők és a tanárok véleményét is a kérdésről, ezután változtathatnak a kirándulások szabályozásán is, ha szükségét látják.

Lázár beszámolója szerint Orbán Viktor adott áttekintést a politikai helyzetről a tegnapi kormányülésen, nagyjából azt mondta el, amit az évértékelőn.

Migrációs helyzet a terítéken

A Fidesz-KDNP frakció ma tárgyal a következő feladatokról. A kormány benyújtotta javaslatát a bevándorlók beengedésének szabályairól, ami azt takarja, hogy válsághelyzetben korlátozhatják a bejutó illegális migránsok szabad mozgását. Mint Lázár beszámolt róla, a határátlépési pontokon várakozási zónákat alakítanak ki, itt kell megvárniuk a kérelmük elbírását, és nem engedik be addig, amíg nincs számára kedvező ítélet. Aki illegálisan átlép, a rendőrség őrizetbe veszi, és visszaveszi a határra.

Később kérdésre reagálva elmondta, a kormány minden menekülttábort bezárna.

Érinti a bevándorlási helyzetet, hogy Brüsszel egységes elektronikus felügyeleti rendszert hozna létre azok számára, akik harmadik országból lépnek be a schengeni zónába. Lázár szerint a magyar kormány tiltakozik, hiszen egyrészt sérti hazánk szuverenitását, másrészt hátrányosan érintheti azokat a határontúli magyarokat, akiknek nincs, vagy nem használják a magyar útlevelüket.

Március elején kerülhet elő az a brüsszeli javaslat, amelynek értelmében rögzítenék a schengeni zónát elhagyó uniós polgárokat. Lázár felhívta a figyelmet ennek visszásságaira, hiszen a határforgalom óriási köztünk és a határos, nem övezetbeli országok között.

„Mindaz, ami a bevándorlás miatt Európában történhet, az veszélyezteti a közbiztonság javítására 2010 óta tett törekvéseinket” – mondja Lázár. Közölte: hét évnyi munka eredményeképpen legalább 30 százalékkal csökkent az elkövetett bűntények száma, és ez tovább csökken majd. Egyre több nyomozásban ér el eredményt a rendőrség, ma Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa, például azért is, mert növelték a rendőrök számát, és bevezették a rendőri életpályamodellt.

Az új büntető törvények szigorúbbak, mint korábban, Lázár szerint ezért is javulnak a körülmények. Sőt, a foglalkoztatási ráta is jobb, ez a lopások számát is visszaveti.

Gördülő botrány, béremelés

A kormány a négyes metróról is tárgyalt, a korrupciós ügyet az elmúlt 27 év legnagyobb bűncselekményének nevezte a kancelláriaminiszter. Az OLAF-jelentés hivatalos magyar változata március végén lehet meg, ezután 60 nap van reagálni. Lázár szerint a fővárosnak kell eldöntenie, elfogadja-e a jelentésben foglaltakat. Emellett a miniszter maga is büntetőfeljelentést tett az ügyben. Később kérdésre válaszolva kijelentette: a kormány segítene a fővároson, de a 2017-es, húsz milliárd forintos kifizetést (ami még a négyes metró finanszírozására ment volna) Lázár a szabálytalanságok okán leállította Budapest felé. Mindazonáltal szubtrópusi jelenségnek nevezte Demszky Gábor volt főpolgármester ismételt feltűnését, és magyarázkodását a négyes metró miatt. Azt azonban Lázár ténynek nevezte, hogy Brüsszel a Demszky főpolgármesteri időszaka alatt kifizetett pénzekből 59 milliárdot követel vissza.

A minimálbér-emelés is előkerült, révén ez az állami vállalatokat is érinti, 100 ezer ilyen munkavállalót érint a döntés. Ők megkapják az új minimálbért, de 2019-ig a többiek bérét is 30 százalékkal emelik meg. Rendőrök, egészségügyisek, MÁV-osok, postások is jól járnak majd.

Az állami cégek átvilágítása egyébként 2018-tól lehet aktuális.

18 hónapja nincs döntés Paksról

Jövő héten Lázár több európai biztossal is találkozik Brüsszelben, például a paksi atomerőmű-projektet is megpróbálja megvédeni. Erről a beruházásról az Európai Bizottság 18 hónapja nem tud dönteni (a vita egyébként arról szól, hogy tiltott állami támogatással valósítanák-e meg az erőmű-bővítést, vagy nem). „Az EB a halogatással Magyarország energiafüggőségét növeli” – mondja Lázár.

Szeged és Debrecen közötti út négysávúsítására a terveknek idén el kell készülnie – mondja Lázár más témában. Nyitott továbbá a kormány szegedi hidak építésére, valamint a Pick-Szegednek is segítenének bővülni.

Új négysávos út létesül Zalaegerszeg felé, Sármelléket is érinti majd. Korábban úgy tűnt, a 76-os út nyomvonalán építenék ezt meg, de Zala megye székhelye kérte a végleges verziót. Döntöttek a kormányülésen többletforrásról a győr-péri repülőtér, illetve mentőautó-állomány fejlesztésére.

Nincs konkrétum a konzultációról, fogyasztóvédelmi botrány jöhet

A beígért nemzeti konzultáció részleteinek egyeztetése jelenleg is zajlik, konkrét dátum még nincs.

Lázár kérdést kapott azzal kapcsolatban, hogy magyar boltoknak és fogyasztóknak multik a nyugatinál gyengébb minőségű élelmiszereket adnak el, ugyanazon márkanév alatt. „Az elmúlt időszak legnagyobb botránya előtt állunk” – mondja Lázár. Szerinte ez minőségi, kereskedelempolitikai és fogyasztóvédelmi kérdés is. A kormánynak szerinte ezzel foglalkoznia kell, és minél több terméket át kell vizsgálni.

A Magyar Idők kérdezhetett néhányat először, most jön a szintén kormánybarát Pesti Srácok. Szintén fogyasztóvédelmi témájú kérdést tesz fel. Lázár szerint az előbb említett cégek, multik nem korrektek, mert a termékek címkéje ugyanaz, csakhogy a minőség jobb Ausztriában. Egyébként az EB-nél a visegrádi négyek már panaszt tettek az ügyben.

Fótról is kérdezték Lázárt

Lázár kitért arra is, hogy a Heti Válasz szerint szoros szálak fűzik a Károlyi-családhoz, akiket számos alkalommal támogatott is. A miniszter szerint fontos az elmúlt évtizedek kárvallottjainak segítése, ő amúgy is segít mindenkinek, akinek tud, és aki jelzi nála. Mint mondta, az állami gondozottaknak jobb helyet tudnak nyújtani, mint ami most Fóti Gyermekvárosban van.

Az RTL Klub kérdésére Lázár megerősítette, hogy fejlesztenék a Gyermekváros területét. A kormány döntése egyébként csak az állami gondozottakat érinti, akiket nevelőszülőkhöz adnának. Más bérlőt nem érintenek a rendelkezések. A kastély tetőfelújítására nagyjából százmillió forintot tudnak áldozni a kormány részéről. Lázár cáfolta egyébként azt is, hogy az ingatlan Mészáros Lőrinc felcsúti polgármesterhez kerülne.

A kormány nem zárkózik el a hal áfájának csökkenésétől, jelenleg vizsgálódnak a kérdésben – válaszol egy kérdésre a miniszter. Lázár szerint reális esély van a csökkentésre.

hirdetés

Megismételte, hogy a kormány mindvégig úgy nyilatkozott az olimpia-rendezésről szóló aláírásgyűjtéssel kapcsolatban, hogy az lesz, amit az emberek akarnak. Emellett elítélte azokat az atrocitásokat, amit az aláírásgyűjtők, vagy az aláírók kénytelenek elszenvedni.