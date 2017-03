Lázár: Aki munkaképes, az dolgozzon

A visszavont olimpiai pályázatról, az élelmiszerek kettős minőségéről, az illegális migrációról, a csütörtöki V4-csúcstalálkozóról, az LMP népszavazási kezdeményezéséről, valamint Juncker fehér könyvéről, vagyis Európa jövőjéről is kényes kérdéseket kaphat Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter szokásos csütörtöki sajtótájékoztatóján.

A kormány úgy döntött, hogy az egész ország területére meghosszabbítja a migrációs válsághelyzettel kapcsolatos intézkedéseket – jelentette be Lázár János. Ez 2017. március 8-tól szeptember 7-ig lesz ez érvényben, mivel a balkáni térségbe közel 800 ezer illegális bevándorló szorult be – közölte a miniszter, hozzátéve, a magyar álláspont az, hogy potenciális veszély fenyegeti hazánkat. Ez két dolgot jelent, a határ védelmének megerősítését, és az idegenrendészeti őrizet rendszerének visszaállítását.

Ennek érdekében 38 milliárdot biztosítottak a belügyminisztériumnak, ebből a pénzből megkezdték a második védelmi vonal megerősítését,és a tranzit zónák kialakítására.

Az okoskerítéssel kapcsolatban a miniszter közölte: azon a próbaidőszak alatt senki sem tudott átjutni. A kerítés építésében 700 fogvatartott vesz majd részt – mondta Lázár János hozzátéve, hogy 284 milliárdba került eddig a déli határszakasz védelme.

A kancelláriaminiszter arról is szólt, hogy az unió határán visszaállhat a határellenőrzés az uniós polgárok számára is. Mindez normál esetben néhány perces időt jelenthet, de nagy forgalom esetén akár több órás várakozás is lehet – tette hozzá Lázár.

Varsói csúcs

A V4-ek csütörtöki csúcstalálkozójáról elmondta, a négy tagország összehangolja lépéseit a Római csúcs megvalósulása előtt. A Visegrádi Négyek egy állásfoglalást fogadott el, ennek a nemzeti szuverenitás és a nemzeti erő egy fontos alapkövét jelenti. A V4-ek már szerdán egyeztettek a 2020 utáni költségvetés tervezéséről, mondta Lázár, a kormány kiemelten készül a 2020 utáni költségvetés megvitatására és ebben szövetségeként tekint Lengyelországra, Szlovákiára és Csehországra is – hangsúlyozta Lázár.

A miniszter felidézte: a V4-ek együtt fordulnak az Európai Bizottsághoz az élelmiszer minőség ügyében. Mint mondta, Szlovákia és Magyarország közös előterjesztésben kéri az élelmiszerek Európai Unión belüli kettős minőségének megtárgyalását. Élelmiszeripari szeméttel árasztják el a multik a közép-európai térséget, a fogyasztók érdekeit jogszabállyal kell védeni – közölte Lázár, hozzátéve komoly minőségi különbség van a nyugati és a hazai élelmiszerek között.

A közigazgatás átalakításáról is szólt a kancelláriaminiszter. 2016-ban 12 millió ember kereste föl a hazai kormányablakokat. Egyszerű, gyors és olcsó ügyintézést biztosítanak a kormányablakok – jelentette ki a miniszter, hangsúlyozva holnap lezárul egy korszak a kormányablakok kiépítésével. 14,5 milliárd forint marad az állampolgároknál azzal, hogy több irat beszerzése ingyenes lett az elmúlt években – állítja Lázár.

Nemzeti demográfiai program

Egy nagy, 2060-ig szóló nemzeti demográfiai program megvalósításának tervezetéről is beszámolt Lázár János, ennek elemei: gyermekvállalás ösztönzése, az oktatásban tapasztalt folyamatok mérlegelése, az unión belüli magyar munkavállalás kérdése. A miniszter szerint a születéskor várható élettartam meghosszabbításához nagyon sok közös munkára van szükség.

A kormánykabinet megtárgyalta az erdőtörvényt, Lázár szerint a legfőbb cél, hogy az erdők részaránya 27 százalékra nőjön Magyarországon. A GMO, génmódosított élelmiszerekről is szólt Lázár, mint mondta a GMO-mentesség mindig egy jelentős kérdés, itt csak közös fellépéssel lehet célt elérni. Ezért nemzeti programot indít a kormány a szója kiváltására. A cél, hogy az unióba kerülő importszója mennyiségét ki tudjuk váltani, ezért olyan élelmiszeripart kell támogatni, ahol támogatják a GMO-mentességet.

Következnek a kérdések

Újabb népszavazási kezdeményezésekről kérdezik Lázárt, egyebek mellett Paks II-vel kapcsolatban. A miniszter szerint a kis pártoknak láthatósági problémájuk van, utalt az LMP népszavazási kérdéseire, Lázár úgy véli, az LMP csak politikai haszonra akart szert tenni. A választási bizottság és a kúria majd eldönti lehet-e népszavazás a paksi erőműről – közölte, hozzátéve a választók egyébként már szavaztak 2014-ben Paks II. bővítéséről, a miniszter szerint a kormány fair-módon járt el a Paks ügyében, felidézte, hogy parlamenti vita is volt a bővítésről még három évvel ezelőtt.

Hozzátette: 11 forint/kWh-ért állítja elő a Paks az áramot, vagyis a magyar állampolgár 36 forintot, míg Németországban 90 forintot kell fizetniük az embereknek, és ebben már benne van a 21 forintos zöld energiás támogatás. Ha megépül az új blokk, akkor a növekvő áramigény 50 százalékát ki tudja elégíteni, ha nincs Paks, akkor importra szorulnánk – közölte a miniszter, hozzátéve amire szüksége van hazánknak, az 50 százalék atomerőműből és 50 százalék zöld energiából származó energia, és az is, hogy ne szoruljunk importra.

A budapesti szuperkórház előkészítése folyamatban van – közölte kérdésre válaszolva Lázár János. A miniszter szerint tervtanulmányok készülnek, a kórház ezer ágyas lesz, és az európai és nemzeti sztenderdeknek megfelelő intézmény épül, amelynek építését még ebben a ciklusban szeretnék elkezdeni.

Alapjövedelem, etnikai homogenitás

Orbán Viktor keddi, a kereskedelmi kamara évnyitóján elmondott beszédének egy konkrét fogalmáról, az etnikai homogenitásról is kérdezték Lázárt. Mint mondta, olyan összefüggésben került elő a kifejezés, amely az ország felértékeléséről szólt, melynek lényege, hogy ne legyenek párhuzamos társadalmak. Hazánk úgy lehet értékes, ha a nemzeti adottságait képes lesz megőrizni – közölte Lázár. Hangsúlyozta: a beszéd egyetlen szövege sem utalt a romákra.

Az alapjövedelemről kifejtette: aki szociális segélyre szorul, de munkaképes, annak is dolgoznia kellene, hiszen a segélyét mások fizetik ki helyette. Kötelezni kellene a munkára azokat, akik munkaképesek, de nem dolgoznak – emlékeztetett a kancelláriaminiszter. Mint mondta: a Fidesz antikommunista párt, ezért nem fogadja el az alapjövedelem ötletét, amit a nemzetközi baloldal hirdet. Az ellenzék el akarja hitetni, hogy munka nélkül jövedelmet lehet elérni. Lázár szerint az alapjövedelem még az elkövetkező kampányok egyik fontos eleme lehet, ezért egy kissé szenvedélyes vitát folytatott az egyik újságíróval.

A kancelláriaminiszter nem érzi azt, hogy érzéketlenség lenne az országban, mint mondta: vannak olyanok, akik lakhatásukban segítségre szorulnak, de a helyi önkormányzatok próbálnak segítséget adni. A KDNP lépéséről is szólt, melynek lényege az, hogy a kilakoltatásoknál próbálják megvédeni a lakókat, hogy ne árverezhessék el az ingatlanokat.

Eltűnő milliárdok

„Minden megjegyzést komolyan kell venni, és a kormány ellenőrizni fogja az állításokat, ezért a NAV-hoz fognak fordulni”– reagált Lázár János arra a felvetésre, miszerint ezermilliárd forint tűnik el minden évben Magyarországon az áfacsalások miatt. Erről írt Maximilian R. P. Gebhardt, az amerikai nagykövetség volt munkatársa a Hungarian Spectrumon.