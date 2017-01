Lázár újra a porondon

Lázár Jánossal együtt veszünk búcsút a letelepedési kötvényektől, de nem tudjuk elképzelni, hogy ne legyen szó a civilekről és a 3-as metróról. Kormányinfó.

Alig több mint kétórás, ropogós hír, hogy eltörlik a letelepedési kötvényeket. Újabb támadást indít a kormány a civilek ellen? Németh Szilárd előtt épp Lázár János volt az, aki intenzíven támadta ezeket a szervezeteket. A mai, 75. kormányinfón kiderül a kancelláriaminiszter álláspontja is. Metró, Gyárfás, éttermi áfa? Befér Orbán Trumphoz? Mikor jön ide Putyin? Milyen kérdések özönlenek még a maratoni sajtótájékoztatón, és mire van kedve válaszolni a tárcavezetőnek? Egyáltalán érdekel ez bárkit a letelepedési kötvények megszüntetésén kívül? Vajon meddig bírja cérnával Kovács Zoltán? Kiderül tudósításunkból.

Elkezdődött, boldog új évet kíván mindenkinek Lázár János. Mi is. Időjárásjelentés a minisztertől: jövő héten is -10 fok alatt lesz a hőmérséklet. Mindenkinek megköszöni, aki segít a hajléktalanoknak, külön a települési önkormányzatoknak. A civil szervezeteknek nem. Elég energia van a lakossági igények kielégítésére. 87 millió köbméter gázt fogyasztunk naponta, ennél többre is képesek lennénk. Mint mondja, a legszélsőségesebb időjárási körülményekre is fel vagyunk készülve. Minden hajléktalant arra kér, hogy menjen szállóra.

