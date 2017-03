Lejárt a kilakoltatási moratórium: „lakásavatóval” tüntettek

A mai napon lejárt a téli kilakoltatási moratórium; az elhelyezés nélküli kilakoltatások ellen tartott tüntetést Miskolcon, Pécsett, Szegeden és Budapesten A Város Mindenkié csoport. A civil szervezet tagjai a fővárosban a IX. kerületi önkormányzat előtt tiltakoztak, Ferencvárosról ugyanis nemrég lapunk írta meg, hogy a fideszes önkormányzati képviselők fillérekért jutottak felújított önkormányzati ingatlanokhoz. A Lakásavató címmel tartott demonstráción a résztvevők kartontáblákra rajzolva sorakoztatták fel az érintett kormánypárti politikusokat, s azt, hogy „piaci alapon” mennyiért kaptak lakást.

Veres László, az előző önkormányzati ciklus fideszes képviselője a 90 négyzetméteres ingatlant 9,6 millió forintért vehette meg Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

Mészáros László, a Fidesz–KDNP ferencvárosi képviselője például egy 63 négyzetméteres felújított lakást bérel havonta 68 ezer forintért, noha hasonló méretű és állapotú ingatlanokat körülbelül háromszoros áron lehet kivenni. A szintén fideszes Görgényi Máté a nagymamája nevén pályázva jutott egy 104 négyzetméteres önkormányzati lakáshoz havonta 118 ezer forintért. Veres László, az előző önkormányzati ciklus fideszes képviselője már meg is vásárolhatta az önkormányzattól azt a bérlakást, amelyben lakott. A 90 négyzetméteres ingatlant 9,6 millió forintért vehette meg. Szintén kirívóan olcsón, mindössze 8,7 millió forintért jutott egy 72 négyzetméteres lakáshoz a korábbi fideszes alpolgármester, Formanek Gyula lánya. Az olcsón osztogatott ingatlanok miatt egyébként azóta már a rendőrség nyomoz.

A Város Mindenkié csoport tagjai akciójukkal a politikusok és az önkormányzatok figyelmét kívánták felhívni a lakhatási válságra és arra, hogy ezreket fenyeget az utcára kerülés veszélye. Egyben követelték, hogy az önkormányzati bérlakásokba csak valóban rászoruló emberek költözhessenek. Továbbá hogy a meglévő lakásállomány egészét szociális alapon adják ki, beleértve az üresen álló ingatlanokat is. De azt is el szeretné érni a civil szervezet, hogy ne lehessen több önkormányzati lakást eladni, csak úgy, ha pótolják azokat.

A kilakoltatási moratórium lejárta miatt az LMP is sajtótájékoztatót tartott a IX. kerületben. Schmuck Erzsébet, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese közölte, hogy az LMP törvénnyel akadályozná meg a bérlakások kijátszását önkormányzati képviselőknek. Mint mondta, egy olyan törvényjavaslatot nyújtanak be, ami gátat vetne a bérlakásokkal való visszaéléseknek. Törvénybe iktatnák, hogy aki a vagyonpolitikai döntéseket meghozza vagy azokban részt vesz, az se maga, se családtagja, se cége számára ne szerezhesse meg a vagyont. A politikus hozzátette, az LMP javaslatot tesz arra is, hogy az alaptörvénybe bekerüljön a lakhatáshoz való jog. Schmuck Erzsébet továbbá azt is szorgalmazta, hogy az állam indítson bérlakásprogramot, illetve hogy a magáncsőd rendszerét úgy alakítsák át, hogy az sok ezer, kisebb adóssággal rendelkező adósnak is elérhető legyen.

Lakhatási válság Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

Jancsó Andrea, az ellenzéki párt ferencvárosi képviselője pedig arról beszélt, hogy az elmúlt hónapokban megjelent információk rámutattak, hogy tarthatatlan a IX. kerületi bérlakásprogram. Ezért javaslatot tett arra, hogy a kerület vezetése törölje el a lakások értékesítésekor alkalmazott 50 százalékos kedvezményt, állítsa vissza a minőségi bérlakáscsere lehetőségét. Valamint azt is szorgalmazza, hogy Ferencváros hozzon létre egy pályázati alapot, amelynek forrásaiból a lerobbant önkormányzati lakások bérlői önerő hozzátételével felújíthassák az ingatlant.