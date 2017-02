Lelkesedés és aggodalom Botka miatt

Egyértelműen pozitív fogadtatása volt az MSZP szombati választmányi ülésén Botka László bő egy héttel ezelőtti beszédének, amelyben nyíltan visszavonulásra szólította fel Gyurcsány Ferencet – erről beszélt Hiller István, a választmány elnöke az állami hírügynökségnek. A Magyar Nemzet információi szerint ugyanakkor az általános lelkesedésbe némi aggodalom is vegyült, és arra kérték Szeged polgármesterét, hogy mindenképpen tartson ki. Még abban az esetben is, ha nem valósul meg az általa áhított közös baloldali lista, aminek összehozásától eddig, éppen Botka László előre meghatározott feltételei miatt, leginkább távolodni látszanak.

Lapunk úgy tudja, hogy a szocialista párton belül sokan érzelmileg elköteleződtek Botka László mellett, mert végre valaki ki merte mondani egyértelműen és nyilvánosan, hogy Gyurcsány Ferenc csak tehertétel a baloldal számára. Ennek alapján most arra számítanak, hogy nem elsősorban a tárgyalóasztal mellett sikerül megteremteni valamilyen baloldali összefogást, inkább az MSZP domináns szerepére alapoznának, hogy a többi kisebb párt kénytelen legyen alkalmazkodni hozzájuk. Ehhez persze arra is szükség van – ismerték el forrásaink –, hogy a párt támogatottsága a közvélemény-kutatásokban érdemi növekedésnek induljon, ebben egyébként sokan bíznak a Gyurcsány Ferenc „elküldéséről” szóló Botka-beszéd után. Arra konkrét számot senki nem mondott, hogy milyen százalékos eredménnyel lennének elégedettek, pláne hogy azt is tudják, erre sokáig nem tudnak várni, a következő egy-két hónapban mindenképpen valamit fel kellene mutatniuk.

Ugyanakkor ha sikerül is, óriási kérdés, hogy mi lesz a Demokratikus Koalícióval (DK). Azt forrásaink is kész tényként kezelik, hogy Gyurcsány Ferenc biztosan nem fog visszavonulni a politikától, miért is tenné, hiszen pártja támogatottságát a jelenlegi számok szerint felküzdötte az ötszázalékos parlamenti bejutási küszöbig. De emellett azt is biztosnak mondták, hogy Botka László és Gyurcsány Ferenc nem fog egy listán szerepelni. Többen tehát abban bíznak, hogy a DK végül külön indul az MSZP-vel szemben, és akkor szavazói, legalábbis egy részük egyszerűen átpártol a szocialistákhoz és az esetleg hozzájuk csatlakozó kis pártokhoz. Azzal érveltek emellett, hogy a baloldali érzelmű szavazók kormányváltást akarnak, és míg a DK-t önállóan legfeljebb az Országgyűlésbe tudnák bejuttatni, az MSZP által gründolt valamilyen összefogásban talán a kormányváltás reményét is megláthatják. Bár azt is elismerték, hogy ez igen nehéz lesz, hiszen a DK szavazói a leginkább elkötelezettek.

Egy ilyen forgatókönyv viszont felvet egy újabb kérdést, amelyre érdemi válasz mintha egyelőre nem lenne. Botka László ugyanis már a bejelentkezésekor is egyértelművé tette, azóta pedig többször megerősítette, hogy feltételekkel vállalja a miniszterelnök-jelöltséget, bár szavai szerint ezek nem az ő kitételei, hanem a győzelemhez szükségesek. Felvetette, hogy ezek nélkül ő nem is tudná a vezető szerepet betöltetni. Az egyik legfontosabb közülük éppen a közös lista volt. Vagyis egyelőre nem tudni, mire sarkallja Botka Lászlót, ha nem sikerül összehozni, miután éppen ő maga mutatott ajtót Gyurcsány Ferencnek. Éppen ezért vetették fel információink szerint az elmúlt időszakban a szocialista párton belül többen is, hogy a szegedi politikus akkor is vigye végig a folyamatot, ha nem lesz közös lista, akár úgy is, hogy csak az MSZP miniszterelnök-jelöltje. Egyes forrásaink azzal érveltek, hogy Botka László már semmiképpen nem szállhat ki azután, hogy ennyien bíznak benne, pláne ha még valóban erősödésnek is indul a párt. Egy ilyen lépés ugyanis mind az MSZP-re, mint személyesen Botka László országos szerepvállalására óriási csapást mérne.

Vizit Az Együtt elnöksége is meghallgatja ma az Áder János kihívójának készülő Majtényi Lászlót. A volt ombudsman korábban már járt az LMP-nél, az MSZP-nél és a Demokratikus Koalíciónál is, mindhárom párt támogatásáról biztosította. Az már kiderült, hogy meglesz a negyven képviselői aláírása ahhoz, hogy köztársaságielnök-jelölt lehessen, az ugyanakkor borítékolható, hogy újra Áder Jánost választja meg az Országgyűlés az államfői posztra. Az Együtt egyébként a hétvégén szintén választmányi ülést tartott, amelyen megerősítették, önálló listát kell állítani, az egyéni választókerületekben viszont közös jelöltekre van szükség, lehetőleg előválasztás révén.

