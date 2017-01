Lemondott a Rákellenes Liga elnöke

Lemondott a Rákellenes Liga elnöki tisztjéről Bittner Nóra – közölte írásban az érintett.

„A döntésem oka a kialakult negatív sajtóvisszhang, amely a Magyar Rákellenes Liga céljaival gyökeresen ellentmondó üzenetet tulajdonít a kampányfilmnek, amelyben az 1 százalékos adó felajánlására hívjuk fel a lakosság figyelmét” – írta, hozzátéve, hogy bár a film készítése nem egyszemélyes döntésén alapult, elnökként kötelességének érzi a kialakult helyzetért vállalni a felelősséget.

Amint arról korábban beszámoltunk, a Magyar Rákellenes Liga reklámfilmje hatalmas közfelháborodást váltott ki, miután egy rákbeteg embert „vádlottként” mutatnak be, és azt sugallják, hogy betegségét csak magának „köszönheti”, mert nem sportolt, egészségtelen életmódot folytatott. A botrányt követően eltüntette a szervezet a Youtube-csatornájáról és honlapjáról is a megbotránkoztató reklámfilmet, valamint Bittner Nóra bocsánatot is kért, de az inkább egy újabb magyarázkodásnak tűnt. Az elnök akkor arról beszélt, hogy nem érti ezeket a negatív reakciókat a reklámfilmmel kapcsolatban, ő nem érzi azt bántónak, sértőnek.

