Leváltották az MCF éléről az ORÖ elnökét

Leváltották a Magyarországi Cigányszervezetek Fórumának (MCF) elnökét, Balogh Jánost, aki az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnöki tisztét is ellátja – írja a Romnet. Jogerős bírósági döntés rendelte el a közgyűlés összehívását, mert a tagság szerint az elnök sorozatos törvénysértéseket követett el, és nem tett eleget a jogerős törvényszéki határozatnak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Mint írják, az MCF döntött arról, hogy a következő testületi ülésig Kiss Jánosné és Rafael Gyula mint elnökhelyettesek közösen irányítják a szervezetet, és a Balogh János mulasztásaival elkövetett törvénysértéseket orvosolva elkészítik a szervezet éves beszámolóit, s előkészítik a tisztújító közgyűlés megtartását.

Az MCF elnökhelyettese a közgyűlési döntés után a Romnetnek azt mondta, helyre kell állítani a szervezet elveszített presztízsét, vissza kell adni az MCF becsületét, hogy a hazai cigányságnak ismét valós érdekképviselete lehessen. Az ORÖ-ben is mandátummal rendelkező roma politikus szerint Balogh János célja ugyanis nem más, mint tönkretenni az ország második legerősebb roma szervezetét, feláldozni a hazai cigányságot és a nemzetiségi önkormányzati rendszert, hogy továbbra is Farkas Flórián érdekeit szolgálja – jelentette ki. Rafael Gyula emlékeztetett, Balogh János ORÖ-elnökké választását megelőzően többször egyeztetett Farkas Flóriánnal, s felajánlotta, hogy az MCF kész közös listát állítani a Lungo Drommal, és ehhez a Roma Polgárjogi Mozgalom is társulna.