Levelet küldött Orbán a Professzorok Batthyány Körének

Orbán Viktor köszönőlevelet és egy 25 pontos listát küldött a Professzorok Batthyány Körének (PBK), amely olyan, a kormányzati döntések kiindulópontjául szolgáló adatokat tartalmaz, melyek eltérnek a PBK által közölt elemzéstől – tájékoztatta Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár csütörtökön az MTI-t.

„Szeretnék gratulálni ahhoz a munkához, amelynek eredményét január 12-én az ország közvéleménye is megismerhette. A kormány nevében köszönöm azt a munkát, melyet hazánk érdekében, hazánk helyzetének pontos felmérését segítendő elvégeztek” – fogalmazott levelében Orbán Viktor.

A kormányfő jelezte, hogy örömmel áll a PBK rendelkezésére olyan, „nem propaganda célú érdemi beszélgetésre, amely során eszmét cserélhetnek a dolgozatról”.

A levéllel együtt Orbán Viktor elküldött egy 53 oldalas mellékletet, amely 25 pontban tartalmaz a kormányzati döntések alapjául szolgáló tényeket, adatokat, grafikonokat, melyek több helyen eltérnek a Professzorok Batthyány Köre elemzésétől – tájékoztatott Havasi Bertalan.

Szerdán számoltunk be arról, hogy meglepően kemény bírálatokat is megfogalmazott éves értékelésében a kormánypártok egyik legfontosabb háttérintézménye, a Professzorok Batthyány Köre. Az 1995-ben alapított szervezet értékelését deklaráltan jobboldali, konzervatív értékek mentén végzi, a január közepén kiadott elemzésében mégis igen erős megállapítások találhatók a korrupcióról, valamint a gazdasággal, az oktatással és az egészségüggyel kapcsolatban is.