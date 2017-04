Lex CEU: újabb amerikai tudósok mentek neki a kormánynak

Akár már hétfőn tárgyalhatja a magyar kormány a külföldi egyetemeket szabályozó törvénymódosítását. Pénteken az amerikai külügy és Nobel-díjas tudósok is kiálltak a CEU mellett, most pedig a világ neves tudományos szereplői írtak meglehetősen kemény hangvételű üzenetet a kormánynak – közölte a Budapestbeacon.

„Az utóbbi napokban megdöbbentett minket az a beterjesztett törvényjavaslat, amely bezárással fenyegeti a Közép-európai Egyetemet (CEU). Bár a szabályok általános érvényűek, egyes rendelkezések kizárólag egyetlen intézményt érintenek az országban. Ezzel a fortéllyal senkit nem lehet becsapni” – olvasható a nyílt levélben.

Azt írják, a Közép-európai Egyetem egy világklasszis intézet, amely jelentős mértékben járul hozzá ahhoz a tudományághoz, melyben ők maguk is dolgozunk. „Ostobaság lenne a hivatkozott okok miatt bezáratni azt, ám itt több forog kockán, nagyobb a tét: különösen az egyetemes emberi szólásszabadsághoz és szabad lelkiismerethez fűződő jogról van szó. Ezek olyan értékek, amelyekért magyarok generációi harcoltak és adták életüket 1848-ban, 1956-ban és 1989-ben. Demokráciákban a hatalmat megszerző politikusoknak fel kell készülniük a kritika elviselésére, és szembe kell nézniük azzal a lehetőséggel, hogy végül elveszítik hatalmukat. A magyar kormány látszólagos vágya a bíráló hangok elnémítására, illetve az összes alternatíva kivezetésére a politikai hadszíntérről, rövidlátó gondolkodásra vall, és szemben áll a fenti értékekkel. Megdöbbenésünk okait tudatni fogjuk megválasztott képviselőinkkel, kormányainkkal és a nyilvánossággal.”

„Ennek megfelelően ezúton nyilatkozunk, hogy ellenezzük a beterjesztett, büntető törvényjavaslatot, és teljes mértékben szolidaritást vállalunk az egyetem rektorával, hallgatóival, alkalmazottaival és a Közép-európai Egyetem tantestületével” – közölték. A nyílt levelet száznál is több tudós írta alá.

Tájékoztatásuk szerint csoportjuk olyan észak-amerikai társadalomtudósokból és történészekből áll, akik egész szakmai karrierjük során Közép-Európa, Kelet-Európa és Eurázsia kutatásával foglalkoztak. „Magunkat a régió népei, országai barátainak tekintjük, az 1989 óta történt változások inspiráltak és inspirálnak bennünket ma is” – tették hozzá.

„Most a CEU, de ki a következő? – Tüntetés a szabad oktatásért” címmel szervez az Oktatási Szabadságot Facebook-csoport vasárnap, 17 órától 19 óráig tüntetést. A gyülekező a tervek szerint a Budapesti Corvinus Egyetem előtt lesz, ahonnan az ELTE és a CEU felé mennek tovább, majd a Kossuth téren fejeződik be a menet.

A szervezők azt írják, a felsőoktatási törvény T/14686 számú módosítása közvetlenül 28 intézményt támad. „Ugyan a módosítás kifejezetten a Közép-európai Egyetemet (CEU) fenyegeti, ez az összes magyar egyetem, az összes magyar akadémikus ügye. Az összes magyarországi oktatási intézmény, az összes diák, az összes tanár ügye is ez. Ez a törvénymódosítás támadás a magyarországi tanszabadság ellen és az egyetemi autonómia ellen, aminek az egész társadalomra ható, hosszú távú következményei lesznek, és a CEU eltávolítása csak a kezdet. A kormány előre hozta a törvényjavaslat vitáját hétfőre, így minél hamarabb cselekednünk kell!

A kormányzatnak ez a lépése a hasonló nemzetközi ügyek sorába illik. Ez a támadás egyszerre irányul az egyetemi autonómia és a szabad oktatás ellen. Egyszerre támadják a szabad és demokratikus eszméket és vitákat Magyarországon és más országok között. Ez egy támadás a független intézmények ellen. Ez egy újabb támadás az iskolák és egyetemek ellen, amelyek már korábban is a kormányzat célkeresztjébe kerültek. És a magyar helyzet nem egyedülálló. Az elnyomó politikai rezsimek Oroszországban és Törökországban is egyetemek bezárásán dolgoznak. Ezzel ellehetetlenítik az eszmék és gondolatok bármiféle ütköztetését. Ezzel megszüntetik a teret a valódi tudományos vitákat a társadalomról, az államról, az emberekről.”

A tüntetéshez csatlakozókat arra kérik, lépjenek fel velük „a támadás alatt álló egyetemek mellett”. „Mutassuk meg a kormánynak, hogy mi valódi, demokratikus vitát és párbeszédet akarunk a független oktatási intézményekről! Menjünk utcára együtt a gondolkodás szabadságáért! Tüntessünk a diszkrimináció minden formája ellen az oktatásban és az oktatáson kívül!” – teszik hozzá.

Az Ifjú Demokraták is tüntetést szerveznek a CEU mellett, melyet szombatra, 16 órától 17 óra 30 percig hirdettek meg. „Védjük meg a CEU-t most szombaton, hogy továbbra is működhessen mint szabad és független nemzetközi intézmény. A tüntetés során Körmendi István elnök (IDE) és Miss Attila alelnök (IDE) fognak felszólalni, valamint Mata Marina „Lilith” fog egy slam poetryt elmondani” – írják az esemény Facebook-oldalán.