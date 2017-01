Lezsidózták Majtényit az ATV-ben

Egyszerre sikerült lezsidóznia Majtényi Lászlót, az MSZP által támogatott köztársaságielnök-jelötlet, és burkoltan leantiszemitáznia az „átlagmagyart” Kende Péter jogász-közírónak az ATV Csatt című műsorában. Percekbe telt, mire Rónai Egon műsorvezető és a többi vendég rávette, hogy engedje el a témát.

Az újév első ATV-s vitaműsorában – Botka László vitakészsége és a Jobbik szélsőjobboldalisága mellett – Majtényi László volt adatvédelmi biztos, az Eötvös Károly Intézet jelenlegi elnökének személye is téma volt. Az MSZP által is támogatott államfőjelölt kapcsán fejtette ki Kende abbeli nézetét, hogy Majtényi jelölése szimbolikus. Egyrészt mert szerinte „lenyűgözően értelmiségi pali”. De Kende szerint „van egy másik eleme ennek, ami az én számomra borzasztó izgalmas társadalmi kísérlet. Valószínűleg enyhén szólva is belefújok a nullás lisztbe, de miért ne. Az azért egy izgalmas kérdés lesz, hogy Magyarországon

mennyien lesznek, akik hajlandók támogatni még azt is, hogy egy szemmel láthatóan zsidó származású embert jelöljenek egy ilyen posztra.”

Róna Egon láthatóan meglepődött, majd szembesítette Kendét azzal, hogy voltaképpen lezsidózta Majtényit, aki önmaga nem állt ki sosem ezzel, hogy zsidó. Kende azonban nem fújt visszavonulót, hanem azzal mentegetőzött, hogy ő zsidó származású, így ezzel talán nem követ el olyan nagyon nagy bűnt, bár beismerte, nem tudja, van-e Majtényinak zsidó identitása vagy sem.

Az ilyen coming outokat bízzuk inkább az érintettekre – próbálta leállítani Róna, majd a műsor egy másik vendége, Magyar György ügyvéd is segítségére sietett.

Még egy ideig elpolemizáltak azon, ki beszélhet kinek a származásáról vagy vallási hovatartozásáról (Kende: „De hát miért ne lehetne erről beszélgetni? Nyugodtan lehet!”), végül Kende odasózott egyet a szavazóknak is. Azt mondta:

„Én arról beszélek, hogy egy átlag magyar ember, azt hiszem, én tévedhetek, ha ránéz a Majtényire, akkor érez valami olyasmit, hogy ez egy zsidó.”

Ezt, mint hozzátette, csak azért mondta, mert hihetetlenül izgalmas társadalmi kísérletnek tartja Majtényi jelölését.

Kísérletezz mással, ez egy nyílt műsor – torkolta le Magyar György.