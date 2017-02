LMP: Szijjártónak tisztáznia kell magát

Az Országgyűlés szakbizottságai előtt kellene tisztáznia a moszkvai vízumügyet és a történtekkel kapcsolatban felmerülő kérdéseket Szijjártó Péternek az LMP szerint. Az MSZP közben visszafordította a kormányzati kommunikációban gyakran felbukkanó hazaárulózást azzal, hogy „kik árulják a hazát”, amikor egész vízumgyár működik.

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági és külügyi bizottságának együttes ülésén hallgatná meg az LMP Szijjártó Pétert, miután összeérhetnek a szálak a külügyi tárca, az egykori Quaestor-vezér Tarsoly Csaba, és a vízumbizniszben érintett Kiss Szilárd között.

hirdetés

Vizsgálat Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága is vizsgálni fogja az Index mai cikkében írtakat, miszerint ezrével jutnak hamis magyar személyazonossághoz ukrajnai csalók. Molnár Zsolt, a testület MSZP-s elnöke szerint szinte nem telik el hét anélkül, hogy ne derülne fény újabb és újabb magyar útlevelekkel és vízumokkal elkövetett tömeges visszaélésre. Az pedig súlyos nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel, hogy akárcsak a moszkvai vízumshopping esetében a csalásokat ezúttal is a magyar hatóságok szeme láttára, rosszabb esetben közreműködésükkel követték el. Molnár Zsolt szerint alapos és teljes körű áttekintés szükséges arról, miként fordulhatnak elő tömeges visszaélések a magyar okmányokkal, és milyen intézkedések szükségesek azok megelőzése érdekében. (K. M.)

Emlékezetes, az LMP-nek nemrég sikerült kiperelnie egy olyan dokumentumot a külügyminisztériumtól, amelyből kiderült: a moszkvai magyar konzulátuson több ezren jutottak hozzá schengeni vízumhoz tisztességtelenül. Mindez a nemzetbiztonsági átvilágításon kétszer is megbukott, mégis Moszkvában agrárdiplomataként ténykedő Kiss Szilárdhoz köthető. Az ügy tegnap továbbgyűrűzött, amikor Tarsoly Csaba azt állította, hogy őt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kereste meg a vízumok kiszervezésének ötletével. A minisztérium pedig később el is ismerte a 444.hu-nak, hogy „a moszkvai kereskedőház nyitásáról a Quaestorral folytatott – végül sikertelen – tárgyalások során szóba került a kormány azon szándéka is, hogy a világ számos pontjához hasonlóan Moszkvában is kiszervezze a vízumigénylések begyűjtését”.

Vannak fotók, vannak kérdések

Az LMP-s Szél Bernadett szerint Szijjártó Péternek tisztáznia kell, mi és hogyan történt Moszkvában. Hiszen a külügy azt állítja, hogy sikertelenek voltak a tárgyalások Quaestorral, mégis ennek több fotó is ellentmond. Ismert az a kép – még az állami hírügynökség is megjelentette – amelyen Szijjártó Péter és Tarsoly Csaba közösen nyitja meg a magyar kereskedőházat Moszkvában. Fotó bizonyítja azt is, hogy szintén Szijjártó Péter, Tarsoly Csaba, illetve Kiss Szilárd élettársa a moszkvai vízumközpontot is együtt nyitották meg.

Szél Bernadett szerint mindez azt bizonyítja, hogy a külügynek fájt a foga a vízumbizniszre.

hirdetés

Kik árulják a hazát?

Kik árulják a hazát, amikor Moszkvában egész vízumgyárat működtetnek – tette fel a kérdést az MSZP-s Harangozó Tamás. Azzal folytatta, hogy a magyar hatóságok szeme láttára erre egész üzletág szerveződött. A vízumkiadást olyan magáncégeknek szervezték ki, amelyhez Fidesz-közeli nagyvállalkozók mellett még a lebukott agrárdiplomatának is köze van. A szocialista politikus is idézte Tarsoly Csaba állítását, miszerint ezen évi 400 millió forintot kaszálhattak volna.