Magáncég szállítja haza repülővel a sérülteket

A mentőszolgálattal stratégia partnerségben álló cég az, amely eddig a tragikus veronai buszbaleset három sérültjét repülővel hazaszállította. Vezetőjük szerint itthon csak nekik van erre engedélyük. A mostani eset mindenesetre rámutat arra a hosszú évek óta meglévő problémára, hogy a magyar állam nem rendelkezik olyan légi szállító képességekkel, melyek egy hasonló, külföldön magyar állampolgárokat ért baleset, válsághelyzet esetén szükségessé válhatnak.

Tavaly ősszel írt alá stratégiai partneri együttműködést az Országos Mentőszolgálattal, és most először végez ilyen jellegű feladatot ennek alapján a veronai tragikus buszbaleset több sérültjét már légi úton hazahozó TrustAir Aviation.

Túri Péter, a társaság vezetője a Magyar Nemzet megkeresésére elmondta, hogy ők Magyarországon az egyetlen olyan cég, amelynek megvan az egészségügyi repülésre szóló engedélye, van repülőgépe, és rendelkezik a megfelelő szakembergárdával. Kifejezetten egészségügyi mentőrepüléssel foglalkoznak, vagyis sérülteket orvosi és intenzív szintű ellátást nyújtó felügyelet mellett tudnak szállítani. A mostani megrendelőjük a stratégiai megállapodás alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nemzetközi főosztálya. A szállításban a cég saját, illetve egy cseh társaságtól lízingelt kéthajtóműves kisgépe vett részt.

Túri Péter beszámolt arról is, hogy a tegnapi napon kettő, ma pedig egy sérültet hoztak haza, és adtak át az Országos Mentőszolgálatnak. Olaszországban még két, jelenleg intenzív osztályon lévő életveszélyes sérült van, akiknek esetében szóba jöhet, hogy ők szállítják majd haza, de egyelőre egyikőjüket sem sikerült azonosítani. Az egyik sérült nagyon kritikus állapotban van, így nem szállítható, a másik sérültet viszont tegnap szállításra alkalmasnak, vagy akár egy napon belül azzá tehetőnek minősítették. A szállításról az Országos Mentőszolgálat kinti vezetési pontjában dolgozó főorvosok döntenek.

A TrustAir Aviation kifejezetten súlyos, életveszélyes állapotú sérültek szállításában működik közre, így a tragikus balesetben elhunyt áldozatok holttesteinek hazahozatalában nem vesznek részt.

A sérültek hazaszállításának a módja is rámutat arra a hosszú évek óta meglévő problémára, hogy a magyar állam nem rendelkezik olyan szuverén, saját tulajdonban és üzemeltetésében lévő légi szállító, illetve légi egészségügyi kiürítő (MEDEVAC) képességekkel, amelyek egy hasonló, külföldön magyar állampolgárokat ért baleset, válsághelyzet esetén szükségessé válhatnak, és mint az elmúlt évek szomorú példái mutatják, sajnos szükségessé is válnak.

Mint arról lapunk is beszámolt, egy ilyen, igaz, részleteiben nem ismertetett képesség helyreállításán munkálkodik a Honvédelmi Minisztérium, amelynek révén három fázisban akár nyolc különböző, többfeladatú utasszállító gépet szereznének be az idei évtől kezdve. Az említett feladatokon kívül ezek kiszolgálhatnák a honvédség klasszikus katonai légi szállítási feladatait a meglévő, kiöregedő An-26-osokat felváltva, de biztosítanák a távolabbi (Afganisztán, Irak) katonai missziók személyi váltásait is, illetve egyben szállíthatnák az állami vezetőket.

A beszerzésre az Országgyűlés szakbizottsága a normál közbeszerzések alóli mentességet adott, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva, de az ellenzék szerint szabálytalanul, mert a mentesség indokait nem határozták meg az előírtak szerint.

A szlovák külügyminiszter egyébként már a hét végén jelezte, hogy szükség esetén rendelkezésünkre bocsátja a szlovák kormány repülőgépét a magyarokat ért baleset miatt előállt légi szállítási feladatok megoldására. Szijjártó Péter megköszönte kollégája felajánlását, de jelezte, hogy Magyarország felkészült a sérültek szállítására.