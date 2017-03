Matolcsy elbukott a doktori iskolában

Nem jött össze Matolcsy Györgynek a 2014-ben megkezdett doktori iskola, a nagy lelepleződés után a jegybank elnökének nevét törölték is az Országos Doktori Tanács honlapjáról – írja a 24.hu.

Valószínűleg egy nyelvvizsga hiánya miatt bukhatta el a doktori iskolát Matolcsy György, de az MNB elnöke már nem szerepel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktoranduszainak listáján.

Matolcsy még 2014 szeptemberében kezdte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktori iskoláját. Bár a dr. előtagot jelenleg is használja, saját életrajza szerint doktori címét még 1984-ben, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte meg. A 84 oldalas anyagról azt írta anno a nemrég a Fidesz-kormány gazdasági hátországához sorolt Schmidt Mária érdekeltségébe került hetilap, hogy egy ekkora anyag már csak mestervizsgának lenne elég, doktori címet nem adnának érte – a jegybankelnök valószínűleg ezért is vetette bele magát újra a tanulásba.

A 24.hu szerint „a meccs” lejátszottnak tűnt, mert Matolcsy saját kedvenc témáját, a gazdasági-kormányzási mechanizmusok összehasonlító elemzését választotta, témavezetője pedig az a Lentner Csaba volt, aki egy interjúban szertelenül méltatta tanítványát, például azt mondta róla, hogy

előbb-utóbb szobrot kellene állítani Matolcsynak, aki a nemzetgazdaság motorja, és a fejében levő szellemi muníció mozgatja a magyar gdp-t.

Lentner egyébként bekerült egy jegybanki alapítvány kuratóriumi tagságába is.

Mindezek ellenére Matolcsy mégsem fejezte be a doktori iskolát: a 24.hu szerint valószínűleg azért, mert csak egy C típusú középfokú angol nyelvvizsgája van, a doktori fokozatszerzési eljárás megindításához azonban a kezdéstől számítva a második év végégi be kellett volna mutatni még egy középfokú nyelvvizsgát.

Matolcsy György életrajzában azonban továbbra is csak egy nyelvvizsga szerepel, az NKE egyértelmű jelzése szerint pedig ő maga már nincs a doktoranduszok között.

Sokatmondó az is, hogy mielőtt a portál megkereste volna az MNB-n keresztül Matolcsy Györgyöt és témavezetőjét, valamint az NKE-t, a jegybankelnök neve ott szerepelt az Országos Doktori Tanács honlapján Lentner témavezetettjei között. Ám a kérdések elküldésének másnapján eltűnt onnan, Matolcsy helyi tanulmányaira már csak a neten tárolt oldalkép emlékeztet.