Mécs János: Üzemszerűen kifacsarták a cikkemet

– Meglepődtem, hogy ilyen szinten ráugrik a kormányzati propagandagépezet egy három évvel ezelőtti cikkemre és üzemszerűen kifacsarja az abban foglaltakat – ezt mondta kérdésünkre lapunknak a Momentum Mozgalom elnökségi tagja, Mécs János (a korábbi SZDSZ-es képviselő és ’56-os halálraítélt Mécs Imre fia) azután, hogy elsősorban a kormánypárti sajtóban egy korábbi, vidékiekről szóló, állítása szerint paródiának szánt cikke miatt támadták őt és a mozgalmat.

Az írásban a szerző a vidékieket lenéző pesti fanyalgását figurázza ki, ám a jelek szerint a kormányhoz közelálló sajtóorgánumok nem vették a lapot, vagy éppen nagyon is vették a lapot, és most Mécs komoly állásfoglalásaként tálalják a paródiát.

Mindeközben komoly propagandakampány is épült a régi cikk köré: a Momentum pénteki szegedi, majd szombati komáromi fórumán is többen molinóval és szórólapok osztásával tiltakoztak a mozgalom állítólagos vidékellenessége miatt. A beszámolók szerint ezt pfújolással fogadta a közönség Momentum-szimpatizáns része, és elhangzott Fidesz-bérencezés is.

Mécs János lapunknak kifejtette: a kérdéses írása a nagyképű ember paródiája, aki lenézi nemcsak a nem budapestieket, de a kicsit is másként gondolkodókat is, miközben magát elfogadónak tartja. „Az írás célja pont az, hogy erre a problémára felhívja a figyelmet és görbe tükröt állítva párbeszédre és elfogadásra hívjon fel. Mi a Momentummal éppen erre a párbeszédre sarkalljuk az embereket, erről szólt a népszavazási kampányunk, és erről szól az is, hogy ellátogatunk az ország különböző részeibe, ahol partnereket keresünk.”

Szerinte a Fidesz azzal, hogy egy évekkel ezelőtti paródiát rángat elő és szándékosan félreértelmezi azt, a párbeszédet akarja ellehetetleníteni. Azt a párbeszédet, amit a Momentum kezdeményez Győrben, Balassagyarmaton, Szegeden, Komáromban és a következő hetekben és hónapokban az országjárás minden településén – tette hozzá.

Mint mondta, nem bánta meg a cikk megírását, mert most is létező problémára akarta felhívni a figyelmet. Azt ugyanakkor sajnálja, hogy ez sokakat megbántott.

Az ügy háttere

Kétségtelen, a cikk komoly karriert futott be az utóbbi hetekben – és értelmezése sajátos metamorfózison ment keresztül. Mi is dióhéjban a története?

Önironikus fricska, a nagyképű fővárosi paródiája – mindössze ennyi lett volna Mécs János szerint az a 2013-ban írt blogmonológ, amit a kormánypárti sajtó most bűnjelként emleget, annak bizonyítékaként, hogy a Momentum Mozgalom elnökségi tagja, a volt SZDSZ-es politikus Mécs Imre fia gyűlöli a vidékieket.

Mécs János írását először 2013-ban szemlézte a Cink.hu. Istenkém, hogy rühellem a vidékieket, pedig nem kellene szegényeket, mert liberális vagyok meg minden, szóval melegek, cigányok, hajléktalanok, meg egyébként mindenki okés, na de a vidékieket nem tudom megszokni – kezdődik a bejegyzés, ami valószínűleg feledésbe is merült volna, ha később nem tűnik fel a Momentum, és nem szerveznek aláírásgyűjtést az olimpiáról.

A később sikeresnek bizonyuló akció azonban olyan fegyvertény volt, amit a kormányzati oldal hadüzenetnek tekintett: beindultak a fogaskerekek, januárban pedig a 888.hu megtalálta és komoly leleplezésként tálalta az írást, amit aztán gyorsan átvett a Pesti Srácok, egy hónappal később pedig idézett a Híradó.hu is.

Mécs János Facebook-oldalán reagált a terjedő hírekre: Kedves ismerőseim, a 888 sajnos újra lecsapott, itt írok ezzel kapcsolatban: a cikk amit írtam irónia, egy karakterparódia, – ezt el is mondtam a Music FM rádióban napokkal azután, hogy megjelent, – privátban szívesen válaszolok minden megkeresésre.

Később a Momentum is kiadott egy közleményt, e szerint a kormányzati propagandának a korábbi hazugságok után mára már csak arra futotta, hogy őszintének állítsanak be egy ironikus blogbejegyzést.

Ennyi azonban valószínűleg kevés lesz a gépezet megállításához. A Momentum tagjai az aláírásgyűjtés után február 25-én Szegedre és Komáromba látogattak el, hogy egy moziban és egy kávézóban helyi és országos ügyekről, köztük az oktatás és az egészségügy helyzetéről beszélgessenek az érdeklődőkkel.

Mindkét helyszínen kormányközeli aktivisták próbálták szétzilálni a programot – a 444.hu úgy tudja, Szegeden az egyik tiltakozó a helyi Fidelitas Csongrád megyei választmányi tagja volt, aki azt sérelmezte, mit is keres a városban a vidékieket állítólag gyűlölő Mécs János. Komáromban molinós demonstrálók jelentek meg a Monumentum programján, az Index pedig arról írt, hogy a komáromi önkormányzat tanácsadója minden megjelenőt lefényképezett. A két programot nem hagyhatta szó nélkül a Pesti Srácok sem, lényeglátó cikkük szerint „Mécséknek most már jól jönnének a vidéki parasztok”.