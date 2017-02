Még „rezeg a léc” az aláírásgyűjtésnél

Minden egyes aláírás számít, mert továbbra is „rezeg a léc” – ezt mondta lapunknak az LMP elnökségi tagja, Ferenczi István az olimpia ellen, illetve a budapesti népszavazás kiírása érdekében folytatott aláírásgyűjtéssel kapcsolatban. A Momentum Mozgalom által indított és több ellenzéki párt által támogatott akcióban eddig több mint 110 ezer aláírás gyűlt össze, de a harmincnapos határidő jövő pénteken lejár. Addig kell 138 ezer hiteles aláírást összeszedni, de ahhoz, hogy ennyi biztosan legyen – a tapasztalatok szerint akár 15-25 százalékuk is érvénytelen lehet –, ennél több, nagyjából 170-180 ezret kell leadni.

Ferenczi István a Magyar Nemzetnek azt mondta, hogy náluk vasárnap számolták át az íveket, és akkor 15 ezer aláírásnál jártak (a Momentum Mozgalom vasárnap 90 ezernél tartott), és bíznak benne, hogy a hátralévő időben sokan csatlakoznak a kezdeményezéshez. Rajtuk kívül egyébként a Párbeszéd és a Kétfarkú Kutya Párt is gyűjt aláírást, és a jelek szerint beindult a „társadalmi gyűjtés” is, azaz sokan a kezdeményezőktől elvitt vagy az internetről kinyomtatott íveken szednek össze aláírásokat, és azokat adják le később a pultoknál. – A budapestiek többségének mára egyértelművé vált, hogy az olimpia csak egy szűk elitnek érné meg igazán, az országnak nem – fogalmazott az elnökségi tag. Épp ezért szerinte egy valódi ellenzéki pártnak az olimpia ellen, de legalábbis a népszavazás mellett kellene kampányolnia. Ehhez képest a szocialisták adnak ugyan le aláírásokat, de nem vesznek részt aktívan a gyűjtésben – tette hozzá. Azokkal a hírekkel kapcsolatban, miszerint sokan érvénytelen szignókkal próbálják megzavarni az akciót, kifejtette: akitől lehet, elkérik lakcímkártyáját is, amivel csökkenthető a hibás aláírások száma. Azt pedig jogászokkal vizsgálják, hogy milyen lépéseket tudnak tenni azokkal szemben, akik szándékosan és tömegesen hibás adatokat adnak meg.

Az Együtt továbbra sem árul el gyűjtés közbeni adatokat, de a pártnál lapunknak azt mondták, hogy mind a 18 fővárosi egyéni választókerületben legalább 500 aláírást akarnak összeszedni, így a párt végül 9-10 ezerrel támogathatja a referendum kiírását.

Közben az Együtt XVI. kerületi aláírásgyűjtői vitába keveredtek az egyik szakrendelő vezetésével. Az Együtt arról adott ki közleményt, hogy először rendőrökkel, majd szippantókocsival próbálta a rendelőintézet vezetője akadályozni a párt politikusát, Vajda Zoltánt és az őt segítőket abban, hogy az intézet előtt gyűjtsék az aláírásokat a Momentum Mozgalom kezdeményezéséhez. Mint írták, az intézetvezető arra hivatkozva hívta rá a rendőröket az Együttre, hogy akadályozzák a mentők ki- és bejutását az intézetbe. „Miután a rendőrök megbizonyosodtak róla, hogy az aláírásgyűjtő pultjaik senkit nem zavarnak, az Együtt aktivistái a helyszínen maradtak. Az intézetvezető most duguláselhárításra hivatkozva hívott egy szippantókocsit a helyszínre, de még az így keletkezett iszonyatos bűz sem tántorítja el az aktivistákat, hogy folytassák az aláírásgyűjtést” – tették hozzá.

Egészen máshogy emlékszik a történtekre a rendelőintézet vezetője. Kiss Marianna igazgató lapunk megkeresésére azt írta, a párt aktivistái először pénteken telepedtek le az intézmény „közvetlen bejáratában”, ahol akadályozták a betegek ki- és bejutását. Amikor megkérték őket, hogy standjukat kicsit távolabb helyezzék el, nem voltak rá hajlandók, és csak akkor mentek messzebb, amikor rendőrt hívtak. Tegnap pedig ismét megjelentek az aktivisták, akkor a közterület-felügyelők segítségét kellett kérni. Kiss Marianna otromba viselkedésnek nevezte, hogy a párt azt feltételezi, a szippantókocsit miattuk hívták ki. Azt egy múlt pénteki dugulás miatt rendelték meg egy vállalkozótól – tette hozzá.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 07.