Megágyazhattak a kormányközeli holdudvarnak

Nemrég számoltunk be arról, hogy a kormányzat baráti holdudvara egyre nagyobb szerepet kap a turizmusban, illetve arról, hogy úgy tűnik, az eredetileg szigorúan szakmai szervezetként működő szállodaszövetségre nyomás nehezedik a frissen felállt Magyar Turisztikai Ügynökség felől. Forrásaink szerint az új állami szervezet többet akar puszta partneri kapcsolatnál – ez állhatott annak hátterében is, hogy a szövetség elnöke a múlt év végén váratlanul megvált posztjától. Kaptunk arról szóló információkat is, hogy a szervezetben külső tanácsadók ha nem is elnöki, de vezető beosztást szánnának Hamvas Zoltánnak, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia Egyesület elnökének.

hirdetés

Ugyan név hivatalosan még sehol nem hangzott el, így nem tudni, ez valóban így lesz-e, de az már ismeretes, hogy a szállodaszövetség keddi rendkívüli közgyűlésén úgy módosították a hoteleket és vendéglőket tömörítő társaság szervezeti és működési szabályzatát, hogy a jövőben az elnök és az általános alelnök mellett „gasztronómiai társelnök” is legyen. A szövetség március 21-i, újabb rendkívüli közgyűlésén már megejtik a tisztújítást, ekkor megválaszthatják a gasztronómiai társelnököt is. Arról, hogy ezzel kapcsolatban kapott-e megkeresést, érdeklődtünk Hamvas Zoltánnál is, aki nem állt szóba velünk. Neve ebben az összefüggésben azért lenne érdekes, mert ő az egyik alelnöke annak a Pannon Gasztronómiai Akadémiának, amelyet a magát Orbán Ráhel mentoraként említő Zsidai Zoltán Roy vezet.