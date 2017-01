Megértették az üzenetet: bezár a romaholokauszt-központ

A romaholokauszt a kormány mostohagyermeke, és úgy is bánik vele. Megértettük az üzenetet – nyilatkozta a Magyar Nemzet megkeresésére Makai István, a Roma Polgári Tömörülés vezetője.

Makai Istvánt annak kapcsán kereste meg lapunk, hogy pénteken, a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából a Cigány Történeti, Kulturális, Oktatási és Holokauszt Központban tartott megemlékezésen kénytelen volt bejelenteni: bezár az intézmény. Makai elmondta, korábban kért segítséget többek közt Balog Zoltántól, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) vezetőjétől és Orbán Viktor miniszterelnöktől is, de végül mindkétszer forráshiányra hivatkozva utasították vissza a kérését. Arról is beszélt, a központot önerőből, állami segítség nélkül hozták létre és fennállásának 29 hónapja alatt is csak 13 hónapot finanszírozott a kormány. A támogatás 2016 nyarának végén szűnt meg, azóta civil önkéntesek segítségével oldották meg a fenntartást. A további működéshez évi 32 millió forintra lett volna szükség. Kérdésünkre, lát-e esélyt arra, hogy egy nap újranyissanak, azt mondta, nem tudja, mindenesetre megőrzik az elmúlt években felhalmozott, Magyarországon és Európában is egyedülállónak számító szellemi-erkölcsi tőkét és szakmai tudást. „Nagyon szeretnénk, és dolgozunk az újranyitáson, de nem rajtunk múlik, a kormányé a felelősség” – mondta, hozzátéve, hogy az intézmény fennállása alatt több ezren látogatták meg őket nemcsak belföldről, de külföldről is.

Az, hogy nincs forrás a központ támogatására, azért is meglepő, mert a kormány év végén igen bőkezű volt a civilekkel: több mint 10,2 milliárd forintot osztott szét közöttük, amiből jutott több kormányközeli szervezet számára is. Például 30 milliós támogatást nyert az Újbuda fideszes alpolgármestere által alapított Fiatal Családosok Klubja, de 80 millió forintot ért meg a kormánynak a László Tamás kormánypárti országgyűlési képviselő vezette Szövetség a Nemzetért Alapítvány is. Ugyancsak az év végi pénzosztás mentette meg az Országos Roma Önkormányzatot a csődtől. A szervezetnek ugyanis több mint 1,6 milliárdos adóssága volt az Emmi felé, amelyből végül 1,3 milliárdot „speciális támogatás” jogcímén elengedtek. Sőt a kormány 1,6 milliárd forintot biztosított arra is, hogy létrejöjjön a Roma Oktatási és Kulturális Központ.

A cigányholokauszt kapcsán egyébként pár éve Balog Zoltán botrányt okozott azzal, hogy azt állította: romákat Magyarországról nem deportáltak. Később a miniszter kijelentéséért bocsánatkérésre kényszerült; elismerte, amit erről mondott, sem a történelmi tényeknek, sem az áldozatok iránti tiszteletnek nem felel meg. Azt is hozzátette, tanult belőle, és köszöni azoknak, „akik nem ültek fel a hisztériának, és elfogadták, hogy egy közéleti ember is tévedhet és tanulhat”.